Un difensore con lo sconto dalla Serie A: Marotta ha trovato la soluzione per l’Inter

In vista della prossima estate di calciomercato, l’Inter di Beppe Marotta potrebbe pensare seriamente al profilo di Lucas Martinez Quarta, difensore centrale della Fiorentina: le ultimissime notizie sul calciomercato in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, con la vittoria pesantissima in casa del Napoli di Walter Mazzarri, si è riportata in vetta nella classifica del campionato italiano. La Serie A, che al momento sembra una questione a due fra i nerazzurri e la Juventus di Massimiliano Allegri, ha visto il primo colpo sferrato venerdì sera dai bianconeri, vincenti nel finale a Monza, con la risposta roboante della Beneamata in casa dei campioni d’Italia in carica.

Tre punti maturati nonostante una serie di problemi nel reparto arretrato decisamente grave. Oltre infatti a Pavard e Bastoni, già ai box per infortunio, Simone Inzaghi ha prima perso Stefan de Vrij, centrale olandese, poi Denzel Dumfries, esterno destro. Quella che era una coperta corta ora è una vera e propria emergenza che l’Inter dovrà fronteggiare facendo tesoro delle proprie forze in vista di quelle che saranno le prossime finestre di calciomercato, in particolare quella estiva, che potrebbe portare rinforzi giovani all’interno dell’organico della compagine nerazzurra. In quest’ottica, occhio ad un nome che arriva proprio dal campionato italiano di Serie A: stiamo parlando di Lucas Martinez Quarta, difensore centrale della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Occhi su Martinez Quarta: la strategia dell’Inter

L’Inter di Beppe Marotta potrebbe quindi fare un tentativo, nella prossima estate, per il profilo di Lucas Martinez Quarta. Il difensore argentino, anche nel giro della nazionale, ha avuto una crescita esponenziale sotto la guida tecnica di Vincenzo Italiano tanto da poter agire, oltre che da centrale, anche da regista basso proprio davanti al reparto arretrato. La sua valutazione si aggira attorno ai 15 milioni di euro, una cifra non bassa, ma che può essere smussata dalla breve durata del contratto in essere con la Fiorentina, in scadenza nel 2025.

La prossima estate di calciomercato infatti, Martinez Quarta sarà ad un anno dalla possibilità di svincolarsi, un’occasione molto ghiotta per l’Inter che potrebbe puntare su un giocatore già ben rodato nella difesa a tre e con una certa esperienza del campionato italiano di Serie A.