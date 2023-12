Trionfa Osimhen al Gran Galà del Calcio: Lautaro escluso, Juventus assente

Osimhen vince il derby tutto in famiglia con Kvaratskhelia: l’attaccante nigeriano del Napoli è il miglior giocatore dell’ultimo campionato di Serie A

Victor Osimhen batte il compagno di squadra e amico Kvaratskhelia e conquista a statuetta di miglior calciatore dello scorsa Serie A.

Il Napoli domina alla premiazione del Gran Galà del Calcio (organizzato dall’AIC in collaborazione con la DA, l’agenzia di sport marketing ed eventi di Demetrio Albertini) e non poteva essere altrimenti dopo la trionfale vittoria dello scudetto nell’ultimo campionato. I partenopei sono la miglior squadra della stagione e nella Top 11 oltre a Osimhen e Kvaratskhelia ci sono anche Di Lorenzo, Lobotka e l’ex (ora al Bayern Monaco) Kim. Luciano Spalletti, condottiero in panchina del Napoli scudettato e attuale Ct della Nazionale, vince invece il premio come miglior tecnico. Il milanista Maignan è stato eletto come miglior portiere, nell’undici dello scorso campionato ci sono anche i compagni di squadra Theo Hernandez e Leao. Completano la Top 11 gli alfieri dell’Inter Bastoni, Barella e Calhanoglu.

🎥 #Napoli – Presente ovviamente anche Victor #Osimhen alla premiazione del Gran Galà del Calcio: il bomber nigeriano è uno dei principali candidati per il premio come miglior giocatore dello scorso campionato 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/WfsIhHeV49 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 4, 2023

Fa discutere l’esclusione di Lautaro Martinez nel tridente offensivo, mentre non è presente nessun giocatore della Juventus con Rabiot che era l’unico bianconero nella lista dei candidati tra i centrocampisti. Fabbian è il miglior giovane della Serie B, tra gli arbitri invece la palma del migliore va a Orsato. Tra le Women infine la calciatrice dell’anno è Tabitha Chawinga, ex Inter e adesso in forza al PSG.

TOP 11 Serie 2022/2023 (4-3-3): Maignan; Di Lorenzo, Kim, Bastoni, Theo Hernandez; Barella, Lobotka, Calhanoglu; Leao, Osimhen, Kvaratskhelia.