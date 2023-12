Svolta in panchina e addio Juve: così finisce tutto

Il futuro del giocatore è legato a quello del suo allenatore, orai come non mai in discussione. I bianconeri osservano

Ancora una sconfitta che torna a mettere tutto in discussione. Un ko pesante, in uno scontro diretto, che allontana la squadra ancor di più dalla vetta della classifica.

Dopo quattordici giornate i punti di distacco del Manchester United, dal primo posto, sono nove, inevitabile dopo sei partite perse in Premier League. L’ultima è stata quella contro il Newcastle sabato scorso. Una sconfitta che ha riaperto vecchie ferite.

Sky Sport UK scrive, infatti, come il 50% dello spogliatoio, ormai, non segue più Erik ten Hag: sono tante le accuse mosse dai calciatori e una di queste è certamente la gestione di Jadon Sancho. Il calciatore classe 2000 è ormai un corpo estraneo del gruppo, tanto da allenarsi e mangiare in disparte.

E’ chiaro ormai a tutti che tra Sancho e ten Hag, al Manchester United, uno è di troppo e non è da escludere che alla fine sia proprio il tecnico olandese a fare le valigie.

Futuro Sancho: la Juve osserva, il punto della situazione

Se ciò dovesse accadere il calciatore, che nell’estate 2021 fu acquistato dal Borussia Dortmund per una cifra vicina agli 85 milioni di euro, potrebbe avere la possibilità di rilanciarsi. Al momento, Sancho ha giocato solamente le prime tre partite di campionato, prima di finire ai margini della squadra.

La situazione Sancho è monitorata anche dalla Juventus, che da tempo è sulle sue tracce. I bianconeri sono pronti a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma non vorrebbero pagare oltre il 50% dello stipendio, con l’altra metà che spetterebbe, chiaramente al Manchester United.

La concorrenza per Sancho, però, è di quelle importanti. Il giocatore, infatti, è stato accostato a Barcellona e Tottenham, ma stando a quanto appreso da Calciomercato.it, anche Galatasaray e Fenerbahce sono interessati. Non va dimenticata, inoltre, la possibile pista araba. Ma il futuro di Sancho potrebbe avere una svolta diversa e come detto rimanere in Inghilterra, se la posizione di ten Hag dovesse ancora continuare a traballare.