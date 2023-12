Juventus, intreccio Zielinski: il Napoli dà un dispiacere a Giuntoli

Le strade di Juventus e Napoli si intrecciano anche sul mercato in attesa della partitissima di venerdì sera all’Allianz Stadium

Il Napoli sulla strada della Juventus. Si intreccia il mercato tra le due rivali in vista del big match di campionato in programma venerdì sera all’Allianz Stadium.

Anguissa partirà per la Coppa d’Africa tra gennaio e febbraio, così alla squadra di Mazzarri serve un centrocampista di livello per la seconda parte di stagione. La dirigenza partenopea in questo contesto starebbe perciò pensando a Lazar Samardzic, già vecchio obiettivo ai tempi di Giuntoli. E la sfida per il gioiello dell’Udinese è proprio con l’ex Ds adesso alla Juventus, che lo sta monitorando per portarlo in bianconero alla corte di Allegri. Samardizic la scorsa estate è stato a un passo dall’Inter, prima della rottura tra il suo entourage e il sodalizio vicecampione d’Europa.

Juventus contro Napoli: si accende la sfida per Samardzic sul mercato

Adesso ci provano invece Juventus e Napoli con l’Udinese però che sarebbe intenzionata a non privarsene prima del termine del campionato, vista la delicata situazione di classifica dei friulani.

Per Samardzic – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – servirebbe un’offerta sul tavolo da almeno 20 milioni di euro, valutazione che potrebbe lievitare vista la concorrenza. Il nazionale serbo in proiezione futura potrebbe anche sostituire Zielinski nello scacchiere del Napoli, con il futuro del polacco in bilico e un rinnovo tutt’altro che scontato visto il contratto in scadenza a giugno. L’Inter e la stessa Juventus sono piombati sul giocatore, solleticati dalla possibilità di acquisirne il cartellino a parametro zero. La sfida tra Juve e Napoli è già iniziata e non solo sul terreno di gioco in attesa della partitissima dell’Allianz Stadium.