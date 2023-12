Juve, l’allenatore del mese Allegri recupera tutta la difesa per la sfida col Napoli

La Juventus di Massimiliano Allegri lavora in vista del big match sulle ali dell’entusiasmo. La vittoria Last minute contro il Monza ha dato fiducia al gruppo, che ieri si è allenato davanti ai tifosi

Uno degli assenti alla sessione aperta ai fan era Daniele Rugani che oggi è tornato col gruppo. Rientrato lo stop per via di un attacco influenzale.

Venerdì, nel gelo dell’Allianz Stadium, arriverà il Napoli. La squadra campione d’Italia fa visita alla Juventus, per una sfida dal grande fascino. La Juventus non vuole perdere le zone nobili della classifica, il Napoli è forse chiamato all’ultima chance per rientrare nella lotta per il tricolore, che forse è già stato scucito dalle casacche azzurre. Causa di un avvio di stagione altalenante e di un cambio in panchina.

Ieri sera il Napoli ha fatto incetta di trofei al ‘Gran Galà del Calcio’, a riprova di quanto di buono proposto nel corso della passata, storica, stagione. Ad attendere la banda Mazzarri una Juventus in fiducia, che ha recuperato anche alcuni tasselli in difesa. Alex Sandro è rientrato col Monza, ieri si è allenato col gruppo Danilo e oggi è rientrato anche Rugani, fermato da un lieve attacco influenzale.

Rugani rientra col gruppo: dopo Alex Sandro e Danilo, Allegri recupera un altro difensore in vista di Juve-Napoli

Dopo i brasiliani Alex Sandro, la settimana scorsa, e Danilo, oggi è tornato col gruppo anche Rugani. Solo il lungodegente De Sciglio non è a disposizione per la difesa.

Prima della gara con il Napoli dell’Allianz Stadium di Torino, come comunicato dalla Lega Serie A, verrà assegnato al mister bianconero Massimiliano Allegri il premio “Coach of the month“, assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive. Un riconoscimento che certifica quanto di buono sta facendo la Juventus in questa stagione.

Le buone notizie, per il livornese, non si limitano però ai riconoscimenti individuali. In vista del match contro i campioni d’Italia, l’allenatore della Juventus può contare su tutta la difesa a disposizione. Eccezion fatta per il solo De Sciglio, che sta lavorando per rientrare a inizio dell’anno prossimo. Dopo il rientro, anche da titolare, di Alex Sandro contro il Monza, si è allenato ieri col gruppo il capitano Danilo. E’ notizia di oggi invece il rientro in gruppo di Rugani, fermato ieri dall’influenza. Abbondanza nel reparto difensivo per Allegri, che sa di poter contare anche su Bremer e Gatti, che tanto stanno facendo bene.