HIGHLIGHTS | Alla Lazio basta Guendouzi: biancocelesti ai quarti e possibile derby in Coppa

Alla Lazio basta un gol di Guendouzi in avvio di partita per battere il Genoa e strappare l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia

La Lazio batte il Genoa e si regala i quarti di finale di Coppa Italia dove potrebbe incrociare gli eterni rivali della Roma: all’Olimpico decisivo un gol di Guendouzi in avvio di partita.

Alla Lazio bastano poco meno di sei minuti per sbloccare il risultato alla prima vera occasione della partita: Hetfi perde un pallone sulla destra, Pellegrini glielo ruba e serve al centro dell’area Guendouzi che col piattone destra infila la sfera in buca d’angolo trovando il gol del vantaggio. Il gol mette subito in discesa la partita che per diversi minuti sembra essere in totale controllo.

Poi al 18′ il primo squillo ospite, con Kutlu che salta un avversario e mette la sfera al centro dove c’è Retegui che con la girata di destro spara alle stelle dopo un liscio di Patric. Il primo tempo scorre via senza grandi sussulti, se non l’infortunio di Isaksen costretto al cambio e l’occasione di Felipe Anderson che al 42′ riceve la sfera da Hysaj prima di lasciare partire un diagonale che termina a lato di un soffio.

Lazio-Genoa: highlights e tabellino

Nella ripresa il Genoa prova a venir fuori e al 61′ crea una buona occasione con Retegui che, servito con un lancio in verticale, calcia col mancino da due passi trovando però la deviazione decisiva di Gila.

Dieci minuti dopo è la Lazio ad avere l’occasione per raddoppiare, ancora con Felipe Anderson che riceve da Pellegrini prima di concludere con un colpo di testa terminato di poco a lato. Al 79′ ancora Lazio pericolosa con Kamada che serve in verticale Immobile, bravo a controllare e a liberarsi per il tiro che viene però respinto da Leali. Dopo tre minuti ancora Lazio pericolosa con Immobile che lancia Basic il quale, a tu per tu con Leali, calcia debolmente favorendo l’intervento dell’estremo difensore rossoblu.

Basta poco alla Lazio per assicurarsi il passaggio ai quarti di finale dove incontrerà la vincente tra Roma e Cremonese, con la possibilità di giocarsi la semifinale nel derby con gli eterni rivali della Rona.

LAZIO-GENOA 1-0

5′ Guendouzi

