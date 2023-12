Duello scudetto Inter-Juve? Il Milan ha il colpo di mercato che cambia tutto

Il calciomercato di gennaio può cambiare gli equilibri della corsa scudetto: ecco il colpo che il Milan sogna per rovesciare tutto

Dopo il pari nello scontro diretto, Inter e Juventus hanno ripreso la loro sfida a distanza. Tutto invariato dopo l’ultimo turno di campionato, con i nerazzurri rimasti in vetta solitaria grazie alla vittoria di Napoli, a rispondere a quella bianconera contro il Monza. Ha vinto anche il Milan, con il Frosinone, ma non riuscendo ad accorciare le distanze.

Rossoneri a -6 dai nerazzurri, ancora in corsa nonostante le recenti difficoltà, anche se la sensazione per il momento è che il discorso alla lunga possa essere a due. Per quanto riguarda il Napoli, il pesante ko nello scontro diretto con i nerazzurri li spedisce a -11 dalla vetta e verosimilmente già fuori dai giochi. Ad ogni modo, c’è una sessione di mercato davanti, quella di gennaio, che potrebbe anche cambiare le carte in tavola se qualcuno riuscisse a mettere a segno colpi importanti.

Milan, il colpaccio da sogno per acciuffare Inter e Juventus: il nome che cambia tutto

L’Inter ha dimostrato fin qui di meritare il primato e che sarà una squadra difficile da scalfire, tocca alle altre darsi da fare. Il Milan, nel caso in cui riuscisse a mettere le mani su un affare d’oro, avrebbe il potenziale per sovvertire i pronostici.

Secondo il consueto sondaggio odierno di Calciomercato.it su Twitter, a sparigliare le carte potrebbe essere l’arrivo di David al Milan. Il bomber del Lille farebbe al caso del Diavolo, affare bomba del mercato invernale per il 40,5% dei partecipanti al sondaggio. Meno impatto avrebbero gli arrivi di De Paul alla Juventus (26,2%), di Samardzic al Napoli (19%) e di Sancho alla Juventus (14,3%).