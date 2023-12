Cardinale in azione per il Milan: tra arabi e americani, la posizione su Investcorp | CM.IT

Il numero uno di RedBird alla ricerca di capitali. Rispunta InvestCorp, che si era interessato al Diavolo di prima dell’acquisto dell’americano

Gerry Cardinale in azione. Il numero uno di RedBird è alla ricerca di nuovi capitali per il suo Milan. L’americano, che ha acquistato il club rossonero nell’estate del 2022, per 1,2 miliardi di euro, potrebbe presto avere nuovi soci.

Ormai le notizie legate ad un possibile ingresso nel mondo Milan di esponenti della galassia araba stanno prendendo sempre più piede. Nei giorni scorsi, era stata La Repubblica a scrivere di un incontro in Bahrain tra Cardinale, Furlani e alcuni investitori. Oggi è Il Sole 24 a confermare, di fatto, questa possibilità, con Cardinale che starebbe guardando a capitali arabi, ma anche americani: come si può leggere, infatti, il numero uno di RedBird ha incontrato investitori tra New York e il Golfo Persico.

E tra i possibili investitori sarebbe rispuntato così, un vecchio nome, che il Milan e i suoi tifosi conoscono bene, quello di InvestCorp. Il fondo del Bahrein starebbe, infatti, valutando il dossier per iniettare risorse con il braccio di Abu Dhabi.

Milan, nuovi capitali in arrivo: la posizione su InvestCorp

Gerry Cardinale, dunque, resta ben saldo al comando del Milan, ma come è prassi per i fondi di investimento è alla ricerca di nuovi capitali da investire, anche per il club rossonero.

Ma questo, non sembra certo essere il momento migliore per passare la mano. Il Milan è in continua crescita e sarà la costruzione dello stadio, però, a far fare il salto di qualità definitivo al club.

E’ inoltre ovvio che l’ingresso di nuovi capitali in società non farebbe altro che aiutare il Milan. Al momento, però, come appreso da Calciomercato.it, da fonti vicine alla proprietà, non ci sono conferme in merito a contatti diretti tra RedBird e InvestCorp.