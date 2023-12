Arabia, primo big in uscita: Milinkovic-Savic pronto a tornare

L’Arabia rischia di perdere un big e stiamo parlando di Milinkovic-Savic; il centrocampista infatti sembra essere pronto a tornare in Europa

Nell’ultima estate, la Saudi Pro League si è inserita prepotentemente nel mondo del calcio con i club che hanno acquistato una serie di giocatori di spessore con l’obiettivo di portare il campionato dell’Arabia Saudita a grandi livelli. Una delle particolarità di queste squadre, e lo hanno dimostrato in sede di mercato, è una disponibilità economica senza eguali grazie alla quale riescono ad avere la meglio, nel corso delle trattative, di eventuali concorrenti.

L’Al-Hilal è, senza ombra di dubbio, una delle squadre con maggiore disponibilità economica e tra le trattative chiude nell’ultima sessione estiva di mercato non possiamo non menzionare quella che ha visto il trasferimento di Milinkovic-Savic. Il centrocampista è stato prelevato dalla Lazio per quaranta milioni di euro a cui bisogna aggiungere un contratto da super star.

L’esperienza di Milinkovic-Savic in Arabia non possiamo definirla negativa dal momento che il centrocampista, fino a questo momento, ha realizzato sei gol e quattro assist tra tutte le competizioni. Centrocampista forte fisicamente, abile nel gioco aereo e con la capacità di rappresentare una soluzione offensiva importante visti i suoi inserimenti e le sue conclusioni da fuori aerea. Le prestazioni del classe 1995 attirano l’attenzione di diversi club e non è da escludere un suo clamoroso ritorno in Europa.

Milinkovic-Savic può lasciare l’Arabia: l’indiscrezione

Stando a quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, diversi club europei starebbero monitorando la situazione del classe 1995. Un giocatore con le caratteristiche di Milinkovic-Savic fa comodo a diverse squadre e andrebbe ad aumentare la qualità e il tasso tecnico di qualsiasi centrocampo. Prossime sessioni di calciomercato (probabilmente più quella estiva) rischiano di vedere, ancora una volta, l’ex Lazio tra i principali protagonisti.

Bisogna sottolineare come non sia una trattativa semplice dal punto di vista economico; Milinkovic-Savic ha un contratto in scadenza nel 2026 e difficilmente l’Al-Hilal lascerà andare il centrocampista a prezzo di saldo.

A questo non possiamo non aggiungere lo stipendio del serbo che guadagna 20 milioni di euro; sono pochi i club europei in grado di, quantomeno, pareggiare questa cifra in modo che Milinkovic non debba abbassarsi lo stipendio.

Un punto a favore del possibile ritorno del centrocampista riguarda le ambizioni di un centrocampista con ancora diversi anni di carriera a grandi livelli davanti a lui e la voglia di confrontarsi nel calcio europeo. Operazione difficile ma non impossibile con Milinkovic-Savic che potrebbe essere il primo big a tornare dall’Arabia.