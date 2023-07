Addio Milinkovic-Savic: comunicato UFFICIALE della Lazio

Proprio in questi istanti è arrivata anche la nota ufficiale del club capitolino in merito alla cessione del centrocampista serbo

Mancava soltanto l’ultimo dettaglio ‘formale’, che non è tardato ad arrivare. Anche la Lazio, infatti, ha confermato ufficialmente la cessione di Milinkovic-Savic all’Al-Hilal.

Il serbo, in realtà, era già volato in Arabia per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la sua firma sul nuovo contratto con il club saudita con tanto di annuncio ufficiale. A distanza di qualche giorno, è arrivato il via libera definitivo anche della Lazio, che così ha salutato il ‘Sergente’: “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto definitivamente il contratto sportivo del calciatore Sergej Milinkovic Savic a favore del club saudita Al Hilal SFC.”

Il momento che non avremmo mai voluto vivere. Grazie per tutte le emozioni, Sergente. Tua Lazio 💙#GrazieSergio pic.twitter.com/Lu8McNMUKs — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 19, 2023

Già nel pomeriggio il presidente Claudio Lotito con una nota apparsa sui profili ufficiali del club aveva voluto salutare Radu e Milinkovic-Savic, alla loro ultima stagione in biancoceleste: “Ringrazio tutte le componenti che hanno reso possibile il risultato e il modo di conseguirlo. E gli uomini che hanno chiuso con noi un ciclo di sudore, appartenenza e professionalità totale, come Radu e Milinkovic-Savic.”