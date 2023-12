Serie A, il Giudice Sportivo acquisisce le immagini: squalifica in arrivo

Il rischio squalifica per la curva è alto: reiterati cori di stampo razzista nell’ultimo match sotto osservazione del giudice sportivo

L’ultimo turno di campionato ha portato in dote 3 punti per la Fiorentina, con la convincente vittoria contro la Salernitana, ma rischia anche consegnare una squalifica alla curva Fiesole.

Il Giudice Sportivo, infatti, starebbe analizzando quello che è successo contro i campani: sarebbero stati reiterati i cori di stampo razzista rivolti dai tifosi viola a quelli della Salernitana. In particolare, uno dei cori più ripetuti è stato “Salernitano sei uno zingaro” e questo sarà oggetto d’analisi da parte del giudice sportivo.

Il Giudice Sportivo potrebbe decidere di annullare la sospensiva riguardo agli insulti rivolti a Vlahovic nel corso della sfida tra Fiorentina e Juventus. Nel dispositivo di domani si potrà andare incontro alla squalifica della curva Fiesole per il prossimo match interno: quello contro il Verona del 17 dicembre.

Vincenzo Italiano rischia di non avere il supporto della sua curva, notoriamente calda, per la sfida contro gli scaligeri. Al momento è un rischio sempre più concreto quello di vedere la squalifica della curva comminata dal giudice sportivo nella giornata di domani. Insomma, bene sul campo contro la Salernitana per la prestazione dei giocatori, male sugli spalti per quanto accaduto tra la tifoseria viola e quella campana.