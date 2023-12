Scontro Mourinho-Marcenaro, è bufera: “Deve essere radiato”

La Procura federale ha concluso l’indagine aperta nei confronti del tecnico della Roma per dichiarazioni lesive

La Procura della Figc ha notificato la conclusione dell’indagine nei confronti di Mourinho, aperta qualche ora dopo le dichiarazioni – giudicate lesive dalla stessa procura federale – rilasciate dal portoghese alla vigilia di Sassuolo-Roma. In conferenza stampa il tecnico giallorosso si è scagliato contro Berardi e Marcenaro, l’arbitro che era stato scelto per dirigere la sfida del ‘Mapei Stadium’ vinta in rimonta 2-1 da Dybala e compagni.

Come riporta l’agenzia ‘Ansa’, ora la Roma ha cinque giorni di tempo per presentare delle memorie difensive. Oppure, in alternativa, di decidere di far interrogare il suo tesserato oggetto del procedimento, ovvero José Mourinho.

La vicenda è ovviamente esplosa anche sui social, e a distanza di due giorni continua a far discutere.

