Iuliano lancia la Juve: “È da scudetto. Bremer e Gatti due animali” | VIDEO CM.IT

La Juventus tallona l’Inter in campionato: il parere di Mark Iuliano, ex difensore bianconero, sulla squadra di Allegri

C’era anche Mark Iuliano tra gli ospiti d’eccezione alla serata dedicata al Gran Gala del Calcio AIC a Milano.

L’ex difensore della Juventus ha parlato ai giornalisti, tra cui l’inviato di Calciomercato.it, a margine della premiazione: “Se la squadra di Allegri è da scudetto? La Juve può lottare per il campionato e lo sta dimostrando. Ha una grande fase difensiva e un gran carattere. Poi se Vlahovic e Chiesa torneranno ai loro livelli, e fisicamente stanno crescendo, la Juventus sarà dura battere per chiunque”.

Iuliano prosegue sulla lotta scudetto: “Metto sempre davanti l’Inter per risultati e prestazioni. Penso che sia la squadra da battere. Avere una rivale tosta come la Juve però fa bene al campionato, l’anno scorso il Napoli ha dominato e non c’è stata lotta. Ci sono due-tre squadre che possono lottare per lo scudetto e questo è bello per il calcio italiano”.

🎥 Mark #Iuliano al Gran Galà del Calcio: “L’#Inter per il momento è la squadra da battere, ma la #Juventus ha dimostrato di poter lottare per lo scudetto. #Bremer e #Gatti? Sono due animali fisicamente, è molto dura affrontarli” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/G9HVrnlb66 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 4, 2023

Bremer e Gatti stanno impressionando nella difesa di Allegri: “La Juve quando prende un difensore lo sceglie per tante caratteristiche. Bremer e Gatti fisicamente sono due animali: magari tecnicamente non sono eccelsi, ma si stanno facendo sentire anche in zona gol. È molta dura affrontarli”.