Incontro e dimissioni dopo la sconfitta: la panchina salta di nuovo

C’è aria di crisi per un club italiano, che vive una fase molto delicata della propria stagione. Intanto spunta l’ipotesi dimissioni per l’allenatore

La grande stagione dello scorso anno sembra solo un lontano ricordo per il Bari, che arrivò a pochissimi secondi dalla promozione in Serie A, stroncata solamente da un gol al fotofinish di Pavoletti che ha incoronato il Cagliari.

Sembra passata un’eternità da quando i pugliesi arrivarono ad un soffio dalla massima serie, visti i risultati che invece stanno raccogliendo in questa annata. Dodicesimo posto con soli 18 punti conquistati in 15 partite per i biancorossi, che sono peraltro reduci da un trend estremamente negativo che si riflette forte e chiaro sul momento della squadra.

C’è infatti aria di crisi in casa Bari, con l’ultimo ko esterno sul campo del Lecco che pone ulteriori dubbi sul prosieguo della stagione dei pugliesi. Due ko di fila e senza mai trovare la via del gol per i biancorossi che riflettono anche sul prossimo futuro. Nel mirino anche l’allenatore Pasquale Marino.

Calciomercato Bari, incontro Polito-De Laurentiis: in ballo anche Marino

Non è dunque troppo salda la posizione anche di Pasquale Marino, tecnico del Bari che non vive un grande momento.

Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ andrà in scena un incontro tra il ds Ciro Polito e il presidente Luigi De Laurentiis per stabilire le prossime mosse. In questo quadro non è da escludere che lo stesso Marino stia valutando le dimissioni. Serpeggia infatti delusione nello stesso tecnico siciliano per non essere riuscito ad imprimere il dovuto cambio di passo alla squadra con annessa svolta.

Intanto il calendario metterà di fronte al Bari il Sudtirol nella prossima sfida di campionato. Il primo step da cui eventualmente ripartire.