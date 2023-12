Il rinnovo non arriva, il Milan lo cede per 70 milioni

Milan, il rinnovo tarda ad arrivare e il club rossonero può cederlo per una cifra superiore ai 70 milioni di euro

Cresce il fermento attorno a Mike Maignan. L’estremo difensore francese è un punto fermo della rosa del Milan, che da tempo ha avviato i contatti per il rinnovo del giocatore.

Per il francese è stata una settimana altalenante. Superlativo contro la Fiorentina, colpevole in occasione del terzo gol del Borussia Dortmund, decisivo sullo 0-0 nel match contro il Frosinone. Il transalpino ha un contratto sino al 2026 con il Milan, che però vorrebbe raggiungere un accordo e procedere al rinnovo. Qualche tempo fa però, lo stesso Maignan, dal ritiro della nazionale francese, aveva sottolineato come non fosse il momento giusto parlare di un prolungamento, confermando comunque di trovarsi molto bene a Milano.

Rebus rinnovo per Maignan: tanti top club sul francese

Una situazione che comunque intriga tanti top club europei, che stanno seguendo con attenzione la vicenda.

Come sottolinea ‘FootMercato’, il Milan rischia un pesante passivo in caso di mancata qualificazione in Champions League e la società rossonera potrebbe essere costretta a lasciar partire qualche pezzo pregiato. Maignan da tempo sta discutendo di un prolungamento e punta ad un sensibile guadagno per quanto riguarda lo stipendio. Dalla Francia sottolineano come una partenza a breve termine del natio di Cayenna sia quantomai remota, ma in estate le cose potrebbero cambiare.

Perché il Bayern Monaco è a caccia di un erede di Manuel Neuer e ha individuato in Maignan il possibile sostituto. Oltre ai bavaresi però, sulle tracce del transalpino ci sono pure Paris Saint-Germain e Chelsea, che già dalla scorsa estate lo ha seguito con attenzione. A loro c’è poi da aggiungere il Manchester United, che ha sì cambiato portiere, ma le prestazioni di Onana non stanno soddisfacendo Erik ten Hag. I club attendono, ma il prezzo in casa Milan è altissimo: Maignan non partirà per una cifra inferiore ai 70 milioni di euro.