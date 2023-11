Milan, Maignan sul rinnovo: “Non è il momento giusto”

Maignan, alla vigilia del match di Champions League contro il PSG, ha voluto parlare del suo futuro e del discorso rinnovo

Il Milan non sta vivendo un momento semplice; i rossoneri, nelle ultime tre partite di campionato hanno ottenuto un punto in tre partite e l’ultima sconfitta, in casa contro l’Udinese, ha fatto male considerando la posizione in classifica dei friulani e l’aver perso ulteriori punti dall’Inter capolista. Serve un cambio di passo ma la prossima partita è decisamente complicata; i ragazzi di Pioli, infatti, affronteranno il PSG in un match fondamentale in un girone di Champions dove bisogna trovare la svolta o si rischia seriamente il passaggio del turno.

San Siro dovrà essere un fattore ed aiutare la squadra ad uscire da un momento per nulla semplice; match come quello contro il PSG, per quanto difficili, possono rappresentare la svolta all’interno della stagione. Il campo, però, non è la sola preoccupazione per i tifosi rossoneri che temono anche per il futuro di un loro pupillo. Stiamo parlando di Maignan.

L’estremo difensore rossonero è un giocatore fondamentale all’interno del sistema di gioco rossonero; leadership, abilità tra i pali e nelle uscite per il classe 1995 che ha dimostrato, in più di una circostanza, di essere determinante all’interno sia della partita sia della nell’arco della stagione. Il contratto di Maignan scade il prossimo trenta giugno del 2026 e la speranza è quella di avere il portiere ancora per molto tempo; le parole dell’estremo difensore, però, non lasciano tranquilli.

Maignan e le parole sul futuro: “Non è il momento giusto”

Come detto l’estremo difensore rossonero è uno dei punti di forza della rosa di Pioli e il Milan non può fare a meno del classe 1995 capace di essere determinante in più di una circostanza. Maignan sarà fondamentale anche contro il PSG in una serata di Champions League decisiva per Giroud e compagni e le loro ambizioni di passaggio del turno.

Alla viglia del match contro i francesi, ha parlato Maignan e le sue parole non sono state poi così confortanti. Sul discorso rinnovo, infatti, l’estremo difensore rossonero ha sottolineato: “Non è ancora il momento giusto“. Una dichiarazione che preoccupa i tifosi del Milan anche se può essere interpretata come un volersi concentrare esclusivamente sul campo visto il momento e la voglia di uscire da questa situazione complicata. Maignan ha anche detto “A me piace il Milan“.

Il giocatore si trova bene, è un pupillo della tifoseria e un punto fermo della rosa di Pioli; la speranza è quella di blindare l’estremo difensore ed averlo oltre l’attuale scadenza di contratto, fissata per il trenta giugno 2026