HIGHLIGHTS | Milan, altro flop: prima gioia per l’Udinese

Serata no a San Siro per il Milan, battuto anche dall’Udinese: altro passo falso dei rossoneri, Pereyra sigla la prima vittoria friulana

Il Milan non esce dal momento negativo e incappa in un altro passo falso con l’Udinese. A San Siro, decide un rigore di Pereyra, che regala la prima gioia a Cioffi e soci e allunga la striscia senza vittorie dei rossoneri di Pioli, che scivolano a -6 dall’Inter.

Pioli prova il doppio pivot Giroud-Jovic, con Leao e Musah sugli esterni, ma la mossa non paga. La manovra è farraginosa, il portoghese si accende solo a sprazzi e Silvestri deve faticare solo su un paio di tiri insidiosi da fuori di Calabria e Musah. La migliore occasione capita nel finale di tempo a Florenzi, che perde il passo al momento del tiro solo davanti alla porta. L’Udinese è compatta e riparte sempre bene e con idee chiare, la grande chance a inizio partita arriva per Pereyra che manda alto.

Nella ripresa, ritmi più alti, ma in un contesto che rimane favorevole all’Udinese. Rejinders non capitalizza una buona ripartenza mandando a lato il tentativo di pallonetto, i friulani attaccano ogni volta che ne hanno l’occasione dando la sensazione di poter far male ed Ebosele, infilandosi in area, guadagna rigore per un fallo ricevuto da Adli. Pereyra spiazza Maignan dal dischetto, il francese deve anche evitare lo 0-2 su colpo di testa di Success. Assedio finale del Milan, con un recupero tutto in apnea: Silvestri deve calare la saracinesca su una grande incornata di Giroud e su un gran destro di Florenzi dal limite, poi vede sfilare a lato di pochissimo una staffilata di Leao. L’Udinese tiene duro ed esulta mentre San Siro reagisce a suon di fischi: per il Diavolo è crisi.

MILAN-UDINESE 0-1 – 62′ Pereyra rig.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 28 punti; Juventus 23; Milan* 22; Napoli 21*; Atalanta 19*; Bologna* 18; Fiorentina 17; Lazio* 16; Roma 14; Monza e Lecce 13; Frosinone e Torino 12; Genoa e Sassuolo 11; Udinese* 10; Verona 8; Empoli 7; Cagliari 6; Salernitana 4*.

*una partita in più

Highlights della partita in arrivo a breve