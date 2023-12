Blitz a sorpresa, Maignan via dal Milan: c’è la data

L’indiscrezione dalla Germania che spaventa il Milan: lo hanno messo definitivamente nel mirino. Ecco cosa sta succedendo

Reduce dal brutto stop in Champions League contro il Borussia Dortmund che ha pregiudicato quasi definitivamente l’accesso agli ottavi di finale, il Milan di Stefano Pioli non può più permettersi di fallire in campionato.

A San Siro i rossoneri vogliono centrare tre punti importanti contro il Frosinone. Tuttavia in queste ore a tenere banco sono state anche e soprattutto le parole di Paolo Maldini che, come prevedibile, hanno sortito strascichi importanti da un punto di vista mediatico. Ad ogni modo il ‘Diavolo’ dovrà essere bravo a compattarsi per provare a mettersi alle spalle il periodo no e costruire le basi per un futuro più roseo. A tal fine la permanenza dei calciatori chiave rappresenterà un autentico punto di non ritorno per il Milan.

Da Theo Hernandez a Maignan: non sono poche le voci riguardanti i big della rosa oggetto del desiderio dei top club europei. A tal proposito, un’importante indiscrezione trapela dalla Germania.

Calciomercato Milan, Bayern Monaco su Maignan: possibile assalto nel 2025

Secondo quanto evidenziato da Sky.de, infatti, il Bayern Monaco avrebbe cominciato a sondare la situazione legata a Mike Maignan. Ricordiamo che Iil portiere del Milan è legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2026 e l’area mercato rossonera si sta dimostrando piuttosto tranquilla su questo fronte.

Tuttavia, occhio alle mosse dei bavaresi. Pur essendo molto contenti del rinnovo di contratto di Manuel Neuer, infatti, i Campioni di Germania uscenti stanno già programmando le prossime mosse. Nel caso in cui Neuer decidesse di terminare la sua carriera nel 2025, infatti, il Bayern non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. Ecco perché il tedeschi starebbero sondando il terreno per capire la fattibilità dell’operazione Maignan in ottica 2025. Per adesso non si registrano offerte concrete. Tuttavia, il Bayern avrebbe definitivamente inserito il nome dell’estremo difensore francese nella lista dei futuri obiettivi. Sotto questo punto di vista, un punto di non ritorno sarà rappresentato dai discorsi legati al rinnovo del contratto dell’ex estremo difensore del Lille. Scenario in aggiornamento. Bayern in agguato per Maignan: vedremo quali saranno le mosse del Milan.