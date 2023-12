Il quinto posto non basta: l’esonero è UFFICIALE

Società irremovibile e decisione ufficiale: arriva l’esonero per il tecnico nonostante il quinto posto in classifica

La nuova avventura in Turchia di Patrick Kluivert è durata soltanto 14 partite. Il tecnico olandese, che in estate ha preso il posto di Vincenzo Montella alla guida dell’Adana Demirspor, è stato esonerato.

Fatale per Kluivert la sconfitta interna contro il Samsunspor, penultimo in classifica e il fatto che la squadra non vinca dal 28 ottobre. Nonostante questo resta una decisione ai limiti del comprensibile quella della dirigenza del club turco, visto che la squadra, in cui milita tra gli altri anche Mario Balotelli, è quinta in classifica e lontana solo 3 punti dal terzo posto. L’Adana, inoltre, è una delle poche formazioni ad aver fatto perdere punti al Fenerbahçe, che in campionato (così come il Galatasaray) ha collezionato solo una sconfitta e un pareggio, in questo caso proprio contro i blucelesti.

La società è stata però irremovibile e l’avventura di Kluivert si chiude quindi in anticipo. Dall’Adana sono arrivati i ringraziamenti via social nei confronti dell’allenatore, ufficializzando quindi l’esonero. Favorito per succedere a Kluivert è Burak Yilmaz, ma attenzione anche alla pista che porta a Fabio Cannavaro.