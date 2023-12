DIRETTA Serie A, Torino-Atalanta 0-0 | Si comincia! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Juric e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

Il Torino riceve l‘Atalanta in una gara valida come monday night che chiude la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni incappate in una sconfitta nell’ultimo turno, che sarà diretta dall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì.

Reduci dal pareggio interno contro lo Sporting CP che è valsa la matematica qualificazione agli ottavi di finale di Europa League con un turno di anticipo, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini vogliono tornare al successo. Nonostante abbiano raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, infatti, gli orobici vincendo oggi si porterebbero ad una sola lunghezza dal quarto posto occupato da Roma e Napoli. Ma i granata di Ivan Juric, che a loro volta vengono dal ko contro il Bologna, puntano a una vittoria per scavalcare Monza e Frosinone e portarsi in decima posizione. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Dazn. Nella passata stagione i bergamaschi si imposero con il risultato di 2-1 grazie a un gol nel finale di Zapata, che nel frattempo ha cambiato squadra. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ tra Torino e Atalanta live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Torino-Atalanta

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, De Roon; Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Miranchuk; Lookman. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 35, Juventus 33, Milan 29, Roma 24, Napoli 24, Fiorentina 23, Bologna 22, Atalanta* 20, Lazio 20, Frosinone 18, Monza 18, Torino* 16, Lecce 16, Sassuolo 15, Genoa 15, Udinese 12, Empoli 11, Cagliari 10, Verona 10, Salernitana 8.

*una partita in meno