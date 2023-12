De Vrij e Dumfries fanno tremare l’Inter: così Inzaghi risolve l’emergenza

L’unica nota stonata per l’Inter nella perentoria vittoria di Napoli sono gli infortuni dei due olandesi de Vrij e Dumfries. Le mosse di Inzaghi per i prossimi impegni dei nerazzurri

Simone Inzaghi esulta per la prova di forza della sua Inter sul campo dei campioni d’Italia, un po’ meno per gli infortuni di de Vrij e Dumfries nel corso del posticipo del ‘Maradona’.

I due olandesi non fanno dormire sonni tranquilli al tecnico piacentino e nelle prossime ore si sottoporranno a nuovi accertamenti per stabilire i tempi di recupero. A preoccupare è soprattutto il difensore, che ha dovuto alzare bandiera bianca nel primo tempo per un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra. “C’è più pessimismo per de Vrij“, si è lasciato scappare ieri Inzaghi nelle interviste post partita, con l’ex Lazio che potrebbe saltare sia la sfida di campionato di sabato con l’Udinese che il successivo impegno in Europa contro la Real Sociedad che deciderà il primo posto nel girone di Champions League. Un po’ più lieve sembrerebbe il problema di Dumfries: risentimento anche per l’esterno, ma al flessore della gamba sinistra.

Inter, emergenza infortuni per Inzaghi: preoccupano due reparti

Dumfries e de Vrij rischiano entrambi di non esserci sabato sera con l’Udinese, con Inzaghi in piena emergenza nel reparto difensivo e sulla corsia destra di centrocampo.

Gli undici due arruolabili certi restano Darmian e Acerbi, ma ci sono comunque buone possibilità di recuperare Bastoni per il match contro i friulani. C’è ottimismo sul rientro del nazionale azzurro, con Inzaghi che da braccetto può contare inoltre su Bisseck e Carlos Augusto, quest’ultimo autore di una prova più che positiva a Napoli subentrando a de Vrij nei tre davanti Sommer. Potrebbe tornare invece prima del previsto Pavard, che sta accelerando sulla tabella di marcia: il francese punta a essere nuovamente a disposizione nelle ultime partite dell’anno. In vista dell’Udinese diventa fondamentale soprattutto il recupero di Dumfries, anche perché Cuadrado (che è comunque in crescita) non è ancora al meglio per partire eventualmente dal primo minuto. Inzaghi potrebbe così avanzare Darmian come quinto di centrocampo e puntare su Bisseck come a Lisbona da braccetto destro.