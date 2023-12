Buffon sceglie OQtima per il trading online: “Incessante ricerca dell’eccellenza”

La piattaforma OQtima offre l’accesso a una vasta gamma di mercati, a strumenti avanzati di analisi tecnica e a una suite completa di risorse per supportare sia i trader principianti sia quelli più esperti. L’obiettivo di OQtima è quello di trasformare il panorama del trading in Europa, semplificando la complessità e elevando la qualità dell’esperienza, fornendo un ambiente di trading che permetta ai trader di concentrarsi sull’essenziale: prendere decisioni di investimento informate e strategiche.

Spiega soddisfatto Angelo D’Alessio, CEO di OQtima: “Scoprire nel tempo la profonda passione e competenza di Gigi nel trading è stata una rivelazione straordinaria. La sua incessante ricerca dell’eccellenza e la richiesta di un prodotto competitivo hanno significativamente spinto lo sviluppo della piattaforma di OQtima e del portale clienti, attraverso i suoi continui feedback e la pluriennale esperienza del team alle spalle di OQtima.

Quella che è iniziata come una semplice partnership commerciale si è naturalmente evoluta in una sinergia dinamica di business che ci rende estremamente soddisfatti e sicuri nel presentare al mercato un prodotto solido come pochi. L’intero team di OQtima è immensamente orgoglioso di avere tra i suoi investitori una persona come Gigi, che esige da tutti noi il miglior prodotto possibile per ogni trader nel mondo”.

Buffon sceglie OQtima: “Felice della nuova sfida. Strumento dinamico, perfetto per il trading online”