Serie A, il bomber nerazzurro va KO: torna nel 2024

Il bomber nerazzurro va KO. L’infortunio è serio, lungo stop e rientro nel 2024: ecco le sue condizioni

Notizia pesantissima per la big. L’attaccante ha già concluso il suo 2023 e tornerà in campo solo a gennaio.

Gianluca Scamacca ha rimediato una lesione alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore sinistro: è questo l’esito della risonanza di questa mattina in casa Atalanta, esami effettuati dopo che il giocatore ha sentito un dolore nella serata di ieri. Gasperini perde così il suo bomber per l’intero mese di dicembre: si parla di tempi di recupero dai 20 ai 25 giorni, ma il suo rientro è fissato per il 2024 per evitare ricadute.

Atalanta, Scamacca KO: torna a gennaio

Scamacca salterà anche l’imminente big match di campionato contro il Milan di Pioli e tornerà in campo solo a gennaio.

Nel mese di dicembre l’Atalanta di Gasperini giocherà contro il Torino domani, poi Milan (9 dicembre), Rakow (14 dicembre), Salernitana (18 dicembre), Bologna (23 dicembre) e Lecce (30 dicembre). Scamacca salterà dunque almeno le prossime sei partite.