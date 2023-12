Napoli-Inter probabili formazioni: Osimhen torna titolare e sfida Lautaro

Le probabili formazioni di Napoli-Inter, super sfida valida per la 14a giornata della stagione 2023-2024 di Serie A: Osimhen sfida Lautaro

E’ tempo di big match in campionato e per questo turno tocca a Napoli e Inter sfidarsi. I partenopei hanno ritrovato i 3 punti contro l’Atalanta con la prima di Walter Mazzarri dopo oltre 10 anni, mentre i nerazzurri si sono accontentati di un pareggio contro la Juventus.

Per i partenopei sarà una gara da dentro o fuori, nonostante sia ancora dicembre. In caso di vittoria, accorcerebbero le distanze di 5 punti proprio sull’Inter e di 6 sulla nuova capolista Juventus, prossima avversaria l’8 dicembre per la 15a giornata.

Un k.o. invece, li manderebbe a -11 da Lautaro e compagni, intenzionati a tornare in vetta alla classifica dopo il momentaneo sorpasso bianconero. Un pareggio, invece, renderebbe apertissima la sfida al primo posto, ma in una corsa a 2, tagliando fuori la squadra di Osimhen, costretta a guardarsi le spalle dalle inseguitrici.

Napoli-Inter, le probabili formazioni della partita

Assenze importanti sulla fascia sinistra per Mazzarri, che dovrà rinunciare ancora a Mario Rui, Olivera e persino a Zanoli. Il tecnico toscano potrebbe quindi adattare Natan al ruolo di terzino sinistro e puntare su uno tra Ostigard e Juan Jesus come centrale.

In casa Inter, invece, non sono recuperati Bastoni e Pavard e toccherà a Darmian e De Vrij accompagnare Acerbi nel ruolo di braccetto e centrale di difesa. A destra rientra Dumfries, mentre in attacco si rivedranno dal primo minuto i pericolosissimi Lautaro Martinez e Thuram dopo la panchina iniziale in Champions League.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Mazzarri

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfeies, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All: Inzaghi

Napoli-Inter, dove vederla in tv

La partita tra Napoli e Inter valida per l’14a giornata di campionato ed in programma dalle 20.45, sarà trasmessa su DAZN. Per guardare l’incontro basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV.

Il calendario di Napoli e Inter

Il Napoli è chiamato ad un tour de force importante nelle prossime gare. Superata l’Inter toccherà alla Juventus in campionato e alla gara decisiva contro il Braga in Champions League per la qualificazione agli ottavi di finale. A quel punto sarà il turno di Cagliari, Frosinone e poi della Roma nell’anti vigilia di Natale.

Per l’Inter, invece, si presenteranno sulla sua strada l’Udinese, la Real Sociedad per determinare chi passerà da prima nel girone, la Lazio, il Bologna in Coppa Italia e poi il Lecce nuovamente in campionato nella penultima gara del 2023.