HIGHLIGHTS | Lecce-Bologna 1-1: finale folle, Piccoli risponde a Lykogiannis

Succede di tutto nel recupero di Lecce-Bologna: i padroni di casa pareggiano al 100′ minuto. È 1-1 al Via del Mare

Finale folle al Via del Mare nel lunch match fra Lecce e Bologna. I padroni di casa raggiungono i rossoblù al 100esimo minuto.

Sblocca Lykogiannis al 68′ dopo una prima ora di gioco equilibrata. Nel finale il forcing dei padroni di casa, che si procurano un rigore nell’ultima azione del match. Il protagonista è Falcone: il portiere, salito sul corner per l’ultimo assalto del Lecce, è steso in area da Calafiori. Doveri concede il penalty dopo la revisione al monitor del Var e Piccoli non sbaglia dal dischetto. Il Bologna di Thiago Motta è beffato all’ultimo secondo, sfuma l’aggancio al Napoli al quarto posto in classifica.

LECCE-BOLOGNA 1-1: 68′ Lykogiannis (B), 90’+10 Piccoli (L)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 33*, Inter 32, Milan 29*, Napoli 24, Bologna* 22, Roma 21, Atalanta 20, Fiorentina 20, Lazio 20*, Frosinone 18*, Monza 18*, Torino 16, Lecce* 16, Sassuolo 15, Genoa 15*, Udinese 11, Empoli 11*, Cagliari 10*, Verona 9, Salernitana 8.

* una partita in più