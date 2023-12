HIGHLIGHTS Sassuolo-Roma 1-2, Dybala e Kristensen firmano il ribaltone

Tre punti preziosi per la Roma con un ribaltone ai danni del Sassuolo, a segno prima Dybala e poi Kristensen su deviazione: non basta il guizzo di Matheus Henrique nel primo tempo

La Roma di José Mourinho è ospite del Sassuolo di Alessio Dionisi al Mapei Stadium con la voglia di proseguire il processo di risalita in classifica all’inseguimento delle teste di serie del campionato, sebbene sulla carta non sia un match affatto semplice da disputare. La formazione di casa, infatti, è l’unica ad aver battuto Inter e Juventus rappresentando una vera minaccia per le big nostrane.

Gli ospiti fanno sentire tutta la qualità nel possesso di palla sin dai primi minuti del primo tempo, facendo pendere all’interno dei dati statistici un sostanziale dominio. Dominio tuttavia sterile per buona parte della partita, nonostante le tante occasioni da rete occorse. Al 25′ è il Sassuolo a trovare la rete del vantaggio a seguito di un’azione ben costruita: Berardi strozza il piattone sinistro e imbuca per Matheus Henrique alle spalle della linea difensiva giallorossa. Le squadre si dirigono infine negli spogliatoi.

Secondo tempo ben differente dal primo sotto l’aspetto dei gol segnati. La Roma ribalta di fatto la partita facendo tesoro della superiorità numerica pervenuta dopo l’espulsione di Boloca per un fallo su Paredes. Al 76′ Dybala trova il gol del pareggio su calcio di rigore e all’82’ un tiro di Kristensen deviato sorprende dall’alto Consigli, fino a quel momento sempre molto attento sulle respinte. Tentativi ripetuti del Sassuolo nel finale, al fine di trovare la rete del pari definitivo, non sono comunque efficaci. La Roma porta così a casa tre punti importanti che fanno felice José Mourinho per una gestione complessivamente positiva.

Sassuolo-Roma 1-2: highlights, tabellino e classifica

SASSUOLO-ROMA 1-2

25′ Matheus Henrique; 76′ Dybala (R), 82′ Kristensen

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 33, Inter* 32, Milan 29, Napoli* 24, Roma 24, Fiorentina 23, Bologna 22, Atalanta* 20, Lazio 20, Frosinone 18, Monza 18, Torino* 16, Lecce 16, Sassuolo 15, Genoa 15, Udinese 12, Empoli 11, Cagliari 10, Verona 10, Salernitana 8.

*una partita in meno

A seguire gli highlights del match.