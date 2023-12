Fuori subito per infortunio: emergenza Inter in difesa

Sostituito dopo poco più di un quarto d’ora il difensore centrale de Vrij per un fastidio all’adduttore, Inter in emergenza lungo la linea difensiva

Napoli e Inter giocano molto più dei tre punti nella cornice del gremito Stadio Maradona del capoluogo partenopeo. Si tratta di classifica, nervi saldi, orgoglio. Con uno sguardo sempre vigile anche al reparto dell’infermeria. Perché dopo appena diciassette minuti di gioco la formazione ospite ha dovuto salutare uno dei suoi protagonisti per infortunio.

Il difensore olandese Stefan de Vrij, occupante lo slot centrale del tris difensivo di Simone Inzaghi, ha infatti accusato un fastidio al muscolo adduttore della coscia sinistra e si è accasciato sul terreno di gioco facendo cenno di una sostituzione immediata. Il tecnico piacentino ha quindi optato per Carlos Augusto da schierare in qualità di braccetto di sinistra, essendo l’Inter già in emergenza difesa per l’assenza di Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard. Francesco Acerbi slittato al centro come consuetudine di ruolo.