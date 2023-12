DIRETTA Serie A, Napoli-Inter | Le FORMAZIONI UFFICIALI! LIVE

Si chiude questa lunga domenica del campionato di Serie A con il big match di giornata tra il Napoli e l’Inter

Dopo le gare giocate venerdì e sabato, e quelle di quest’oggi andate in cantina, si chiude la domenica della quattordicesima giornata del campionato di Serie A con la sfida più attesa tra il Napoli e l’Inter.

I padroni di casa, campioni d’Italia, vedono il nuovo esordio tra le mura amiche di Walter Mazzarri in panchina, che ha sostituito da due partite, vittoria con l’Atalanta e sconfitta in Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, l’esonerato Rudi Garcia. E, adesso, hanno l’occasione di accorciare dalla squadra da battere per la conquista dello Scudetto, distante in classifica ben otto lunghezze. Di contro, gli uomini di Simone Inzaghi, reduci dal rocambolesco pareggio per 3-3 contro il Benfica di Roger Schmidt nella massima competizione europea per club, hanno l’ambizione di allontanare ancora di più i campani dalla vetta della classifica e dare un segnale chiaro alla Serie A. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-INTER

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus punti 33, Inter* 32, Milan 29, Napoli* 24, Roma 24, Fiorentina 23, Bologna 22, Atalanta* 20, Lazio 20, Frosinone 18, Monza 18, Torino* 16, Lecce 16, Sassuolo 15, Genoa 15, Udinese 12, Empoli 11, Cagliari 10, Verona 10, Salernitana 8.

*una partita in meno