Rabiot attacca anche sui social: “Ricordati di questo”

Dopo un post partita infuocato, Adrien Rabiot risponde duramente anche via social: “Impara sempre a rimanere umile”

Fino alla fine, la vittoria di ieri sera della Juventus sta tutta racchiusa in questo motto. Una filosofia di vita, quella di non mollare mai, di credere nella vittoria fino all’ultimo istante possibile. Fino a quando Rabiot ha un guizzo sulla corsia esterna e trova Gatti, difensore centrale, nel cuore dell’area avversaria: fino a quel gol che catapulta in pochi istante la Vecchia Signora in vetta alla classifica.

Una partita pazza quella della Juve, che si è vista pareggiare dal Monza con un cross al 91esimo e che ha trovato la forza di reagire prima del fischio finale. Sui social sono già diventate virali le esultanze dei giocatori bianconeri, ma anche quello che è successo tra il centrocampista francese e Roberto Gagliardini. Dopo il pareggio di Carboni, infatti, il centrocampista ex Inter è andato ad esultare in faccia a Rabiot, schernendolo mentre gli saltellava davanti. La reazione di Rabiot, con la fascia di capitano al braccio, è già storia del campionato italiano: un fragoroso episodio di Instant Karma.

Rabiot risponde a Gagliardini anche via social: “Ricordati di questo”

Nella vittoria della Juventus c’è tantissimo di Adrien Rabiot, autore del gol del vantaggio e dell’assist a Gatti nel finale di gare. Dietro a quella rete negli ultimi istanti della partita c’è anche quella provocazione di Gagliardini.

Rabiot, dopo aver risposto sul campo, ha attaccato l’ex Inter anche sui social: “Impara sempre a rimanere umile, perché finché l’arbitro non ha fischiato la fine della partita tutto è ancora possibile. Ricordati di questo”. Questo il messaggio apparso nelle storie Instagram del francese accompagnato dalla foto di Gagliardini che gli esulta in faccia e dall’emoticon di un cervello.

Un invito a pensare di più prima di provocare o, quantomeno, di aspettare prima di cantare vittoria. Anche da queste cose, tuttavia, si capisce quanto Rabiot sia diventato un leader dentro lo spogliatoio e anche nei confronti dei tifosi. Il suo contratto in scadenza al prossimo 30 giugno preoccupa i supporter bianconeri, che sperano di avere anche nella prossima stagione il Cavallo Pazzo.