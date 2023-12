Milan-Frosinone, Di Francesco rammaricato: “Un aspetto ha fatto la differenza”, poi annuncia un infortunio

Le dichiarazioni Eusebio Di Francesco in conferenza stampa, al termine del match di San Siro contro il Milan

Esce sconfitto da San Siro, il Frosinone di Eusebio Di Francesco. La squadra laziale è stata battuta 3 a 1 dal Milan, ma può tornare a casa a testa alta.

Ne è convinto il tecnico pescarese: “Abbiamo sempre proposto gioco – ammette il tecnico in conferenza stampa -, Turati non ha fatto grandi parate, ma loro sono stati concreti. Potevamo trovarci in vantaggio al 40esimo, è questo il grande peccato che ha fatto la differenza. Dobbiamo essere più bravi a far girare gli episodi dalla nostra parte. Siamo stati meno determinati e questo ha fatto la differenza, ma bisogna pensare in positivo”.

Milan-Frosinone, Di Francesco: “La squadra non ha sfigurato”

Eusebio Di Francesco dopo quattordici giornate di Serie A non può che vedere il bicchiere mezzo pieno.

Anche se il Frosinone deve migliorare in trasferta: “Teniamoci stretti i 18 punti che abbiamo fatto fin qui. Ditemi una partita in cui il Frosinone ha sfigurato… Ce la siamo giocata con tutti, a parte contro il Cagliari che c’era da mettersi la testa sotto la sabbia per quei minuti finali. La squadra oggi non ha sfigurato. Bisogna comunque migliorare fuori e sono certo che succederà. Stasera mi è sembrato di rivedere la partita contro l’Inter”.

Di Francesco conferma poi il problema fisico per Reinier che ha accusato dei guai muscolari.