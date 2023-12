Leao infiamma Milan-Frosinone: la reazione social fa il giro del web

L’emoji postata da Rafa Leao sul suo profilo Twitter non è passata inosservata. Ecco cosa è successo

Rafa Leao sa come attirare su di sé le attenzioni dei riflettori. In campo ma anche fuori dal rettangolo verde. Fermo ai box per l’infortunio patito contro il Frosinone, l’attaccante portoghese è stato costretto a saltare l’ultimo filotto di gare ufficiali del Milan. Nel corso della sfida con il Frosinone, però, il fuoriclasse rossonero è tornato a prendersi le luci della ribalta.

Nel pre partita di Milan-Frosinone, infatti, negli studi Sky era stato criticato il possibile apporto di Luka Jovic. In particolare, Massimo Marianella aveva esternato tutte le sue perplessità sull’utilizzo dell’attaccante di proprietà della Fiorentina nel corso della sfida contro il Frosinone. L’ex Real Madrid, però, ha parzialmente riscattato una prima parte di stagione in sordina mettendo a referto la rete che, di fatto, ha stappato la partita.

Marianella si era mostrato piuttosto scettico sul peso in termini realizzativi di Jovic: “Se il Milan aspetta i suoi gol, rischia di aspettare un po’“. A stretto giro di posta è arrivata la reazione social di Leao, che con un’ emoji ha esternato tutto il suo dissenso sulle critiche rivolte al compagno di squadra. “Faccina” che non è passata inosservata e che in questi minuti sta calamitando l’attenzione mediatica.