HIGHLIGHTS | A Sarri basta Pedro, vittoria con brividi nel finale

Lazio-Cagliari finisce 1-0, Pedro sigla il gol decisivo contro i sardi rimasti in dieci per il rosso a Makoumbou

La Lazio supera il Cagliari per 1-0 nell’anticipo del sabato delle 18 disputato all’Olimpico. Alla formazione biancoceleste basta un gol di Pedro arrivato all’8′.

Una vittoria preziosa per i capitolini, che con i tre punti conquistati si porta a 20 punti e aggancia Fiorentina e Atalanta. I sardi invece collezionano la seconda sconfitta consecutiva in trasferta e restano fermi a 10 punti in classifica. Ranieri può comunque essere soddisfatto della prova di carattere dei suoi nonostante i problemi fisici di alcuni suoi giocatori e soprattutto nonostante il rosso a Makoumbou arrivato poco prima della mezz’ora. Il congolese blocca Guendouzi poco prima che entri in area e, dopo revisione al Var, il direttore di gara trasforma il giallo in rosso. Prima però era stato Pedro a sbloccare il match e siglare il gol decisivo dopo soli 8 minuti di gioco.

Lazio-Cagliari, Sarri la vince, ma soffre nel finale

Dopo l’espulsione la Lazio, paradossalmente, fatica a produrre e, anzi, soffre tremendamente nel finale.

Dopo l’ingresso di Pavoletti, i sardi sfiorano il pari. Luvumbo crossa con il sinistro, il centravanti colpisce di testa e Provedel salva il risultato a 90esimo scoccato. Pochi secondi dopo è Oristanio ad avere la chance del pareggio. Lancio lungo, Lazzari tenta un retropassaggio verso Provedel, ma il numero 19 arriva in anticipo. Il suo tentativo però è troppo debole e impreciso e non inquadra la porta.

LA CLASSIFICA DI SERIE A: Juventus 33*, Inter 32, Milan 26, Napoli 24, Roma 21, Bologna 21, Atalanta 20, Fiorentina 20, Lazio20* Frosinone 18, Monza 18*, Torino 16, Lecce 15, Sassuolo 15, Genoa 15*, Udinese 11, Empoli 11*, Cagliari 10*, Verona 9, Salernitana 8

*una partita in più

A breve gli highlights della partita