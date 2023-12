Giuntoli accerchiato: Inter e Napoli fanno saltare il banco

Le strategie di mercato di Inter e Napoli potrebbero far saltare i piani di Cristiano Giuntoli: Marotta e De Laurentiis gli sfidanti

Sul terreno da gioco, per quanto si è visto fino ad ora, il duello per lo scudetto è tra Inter e Juventus. Nel derby d’Italia si sono divisi la posta in palio, mentre con la vittoria contro il Monza di ieri sera i bianconeri mettono pressione ai nerazzurri, chiamati all’impresa contro il Napoli campione d’Italia.

I partenopei strappando un risultato utile potrebbero regalare la vetta della classifica alla Vecchia Signora, ma se sul campo possono essere considerati degli alleati in questo turno di campionato, sul mercato l’asse potrebbe essere tra Inter e Napoli. Cristiano Giuntoli sta lavorando con anticipo al mercato estivo, oltre che su un piano d’azione immediato per gennaio, ma come antagonisti potrebbe trovarsi due avversari che conosce molto bene: Aurelio De Laurentiis e Beppe Marotta.

Zielinski a zero in nerazzurro e Samardzic a Napoli: Juve all’angolo

Come vi abbiamo raccontato in esclusiva sulle pagine di Calciomercato.it nei giorni scorsi, l’Inter ha già presentato un’offerta a Zielinski per la prossima stagione: col contratto in scadenza a giugno, il polacco potrebbe trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi a parametro zero.

Su Zielinski si è parlato anche di un timido interesse della Juventus, soprattutto per gli ottimi rapporti che intercorrono tra l’entourage del centrocampista campione d’Italia e Cristiano Giuntoli. In caso di mancato rinnovo col Napoli, scenario che non si può ancora escludere, sono i nerazzurri ad essere in vantaggio al momento. Per i bianconeri, poi, potrebbe mettersi male anche per quanto riguarda il sostituto di Zielinski.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, il Napoli avrebbe (ri)messo nel mirino Lazar Samardzic per sostituire il polacco in caso di addio al termine della stagione. Sul centrocampista serbo, come vi abbiamo raccontato da tempo su queste pagine, c’è anche l’interesse della Juventus. Federco Balzaretti, ds dell’Udinese, ha dichiarato che per la cessione di Samardzic se ne parlerà in estate e non a stagione in corso. Insomma, la Juve potrebbe non riuscire ad anticipare la concorrenza nel mercato di gennaio e in estate la girandola di centrocampisti potrebbe premiare Inter e Napoli.