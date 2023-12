Cagliari, Ranieri non ci sta sul Var. E sulla salvezza non ha dubbi: “All’ultima giornata”

Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko di misura contro la Lazio all’Olimpico: soddisfazione per la buona prestazione, ma disappunto per l’espulsione

Claudio Ranieri stava per fare lo scherzetto alla Lazio, Provedel e un po’ di imprecisione hanno lasciato il gol del pareggio nel recupero nel cassetto dei sogni. Il Cagliari esce comunque con buone sensazioni dopo una partita giocata quasi interamente in inferiorità numerica.

Il tecnico testaccino, che stasera giocava un derby vista la sua fede romanista, ha preso la parola in conferenza stampa dopo lo 0-1 contro i biancocelesti: “Sono soddisfatto della prova, non capisco perché il Var sia entrato nel merito di quell’azione del rosso. Bisogna che ci sia un protocollo chiaro, chi mi dice che avendo perso l’equilibrio della corsa Dossena non sarebbe arrivato prima o Scuffet non sarebbe uscito prima? Perché queste cose? Se noi utilizziamo i dati, forse quello è stato meno fallo di quello su Hatzidiakos, comunque non ho manco più l’età di fare polemica. Allora Hatzidiakos stava perdendo l’equilibrio, bastava poco e Isaksen ha preso palla. Se giudichiamo fallo quello di Makoumbou anche su Hatzidiakos è fallo. Volevamo tentare il tutto per tutto negli ultimi 8-10 minuti, abbiamo avuto due occasioni da gol, non ci siamo riusciti, pazienza, complimenti alla Lazio. Abbiamo fatto una buona gara, ma zero punti”.

Ranieri è stato anche il primo allenatore di Immobile in prima squadra alla Juventus: “Con me era un ragazzo della Primavera, si vede che trovava la porta, ma non ci si poteva aspettare che facesse tutto questo. Anche a Napoli c’era Cannavaro, lo portai in prima squadra, poi che vince il Pallone d’Oro come fai a dirlo. I ragazzi sanno quello che devono fare. Per questo sono moderatamente contento. Me ne vado a casa con la consapevolezza che la squadra sta facendo bene, col Frosinone abbiamo avuto la scintilla che mancava”.

Lazio-Cagliari, Ranieri: “Ci salveremo all’ultima giornata. Altrimenti vorrà dire che risaliremo”

Il Cagliari a volte sembra un po’ autolesionista. Ranieri risponde così: “Si può migliorare facendoglielo vedere, dove si sbaglia. Hatzidiakos – che poi mi dispiace perché è nazionale greco – doveva accompagnare la palla fuori, purtroppo capita anche nelle migliori famiglie. Dispiace, perché scrivi bello e bravo ma zero punti”.

“Ai ragazzi ho fatto i complimenti, la prestazione è stata fatta, vedrò gli errori e farò vedere a chi ha sbagliato cosa doveva fare. La forza che mi ha dato l’estero è che fatta una partita bisogna andare avanti senza piangersi addosso. È un gruppo bellissimo, sarà facile ripartire. Lazio? Me la aspettavo vogliosa, determinata, perché aveva sbagliato a Salerno. Col Celtic aveva ripreso entusiasmo, ci eravamo preparati a rispondere colpo su colpo senza cincischiare e i ragazzi hanno fatto bene quello che volevo”.

Poi su Prati: “Ha tantissimi margini, è un ruolo cruciale, lo fai tuo a una certa età. Lui è giovanissimo, gli ho dato in mano il centrocampo, lo sta facendo benino perché ha ampi margini. Oggi mi è piacuto, si è preso responsabilità. Episodio del rosso? L’ho rivisto, ma non sono convinto che fosse rosso. È difficile dire che sarebbe arrivato prima Guendouzi. Se l’arbitro giudica che non è da rosso, il Var deve stare tranquillo”.

Infine sulla missione salvezza: “Sono qui per questo, devo farcela. Sarà dura, ma ci salveremo all’ultima giornata. Non è facile, ma con una squadra che non sta mollando e ora è squadra, poi se riscenderemo in B risaliremo. È il calcio, vine il più bravo. Le prime otto, che determinano la legge in campionato, stanno perdendo punti importanti. Quelle sotto quindi si stanno prendendo più punti, la quota salvezza così sarà più alta e questo mi dispiace”.