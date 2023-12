Sorpresa Juve: l’attaccante arriva dall’Argentina

I bianconeri sono pronti a mettere le mani sul giocatore del Boca Juniors, sul quale c’è anche l’interesse da parte dei club di Bundesliga

La Juventus è pronta a pescare in Argentina. I bianconeri hanno messo nel mirino l’attaccante del Boca Juniors, che potrebbe sbarcare a Torino per una cifra vicina ai cinque milioni di euro.

Stiamo parlando di Luca Langoni, classe 2002 che può giocare come esterno d’attacco, sia a sinistra che a destra. In stagione ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici, ma è riuscito comunque ha realizzare tre gol. La Juventus, come riporta ‘OkFichajes.com’, sarebbe pronta a fare un’offerta al Boca per strappare il calciatore, che ha un contratto in scadenza il 31 dicembre 2027. I bianconeri, però, devono fare i conti con la concorrenza di diverse squadre, soprattutto di Bundesliga.

Juventus, caccia all’attaccante: Berardi resta nel mirino

Che la Juventus sia alla ricerca di un attaccante non è certo una novità. I bianconeri in estate hanno provato a mettere le mani su Domenica Berardi, ma senza successo.

L’italiano è rimasto a Reggio Emilia, per continuare a vestire la maglia del Sassuolo. A gennaio Giuntoli potrebbe tornare alla carica per l’azzurro, ma non sono escluse altre piste. Come quella che porta all’argentino. Il club neroverde, d’altronde è una bottega molto cara e difficilmente scenderà sotto la richiesta di 30 milioni di euro. Ma magari l’inserimento di qualche giovane potrebbe favorire l’affare.

La priorità della Juventus, comunque, resta l’acquisto di un centrocampista, visto che Massimiliano Allegri ha perso sia Pogba che Fagioli.