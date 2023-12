Scelto De Rossi: l’ex Roma sbarca sulla panchina di Serie A

Scelto De Rossi per la panchina: l’ex Roma sarebbe vicino all’approdo in Serie A. L’indiscrezione e tutti i dettagli

L’ombra di Daniele De Rossi su una panchina di Serie A. Possibile un nuovo ribaltone nei prossimi giorni, con l’allenatore ex Spal al momento in pole per la successione.

Il nome in bilico è quello di Baroni in casa Hellas Verona. La squadra gialloblù è attualmente penultima in Serie A e non vince addirittura da agosto e dal 2-1 casalingo contro la Roma. Dopo la pausa è arrivato il 2-2 col Lecce, il prossimo scontro diretto con l’Udinese potrebbe rivelarsi decisivo per Baroni.

“Se ho parlato con la società? Ora no, ma sento la fiducia della società. La società mi ha sempre messo nelle condizioni migliori per lavorare. Sono dispiaciuto per società, tifosi e squadra. Dobbiamo fare di più”, aveva dichiarato il tecnico gialloblù nelle scorse settimane. Ora, però, serve la svolta a Baroni.

Verona, De Rossi per la panchina: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sportitalia’, sarebbe già pronto per la panchina Daniele De Rossi, con Giampiero Pinzi come vice. Sono giorni decisivi in casa Hellas.

Non solo il ribaltone in panchina: si avvicina infatti anche il closing societario, che potrebbe portare alla cessione del patron Setti ad un fondo. Dal cambio societario alla panchina: il Verona sempre più vicino alla rivoluzione.