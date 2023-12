Le big di Serie A su Marello, l’Udinese vuole blindarlo

Il classe 2008 dei friulani è nel giro della Nazionale under 16 e piace anche all’estero

Il calcio italiano può guardare con fiducia al futuro. Non solo Camarda, fresco di esordio in A, ai massimi livelli ci sono altri talenti con un potenziale molto importante. Tra questi c’è Mattia Marello, laterale sinistro dell’Udinese che, addetti ai lavori, paragonano nientemeno che a Theo Hernandez. Parliamo di un classe 2008 di 185cm dotato di un gran tiro e, come il terzino del Milan, veloce e bravo nell’uno contro uno.

Marello è un Nazionale under 16 che l’Udinese, oltre ad aver già aggregato in prima squadra, ha intenzione di blindare presto per respingere gli attacchi dei grandi club. A 16 anni, che li compierà il prossimo 13 marzo, il laterale bianconero potrà apporre la sua firma sul primo contratto da professionista.

Il club della famiglia Pozzo è al lavoro per trovare un accordo col suo entourage, che ha già avuto contatti con le big della Serie A e il Salisburgo, uno dei club della galassia Red Bull. Gli austriaci fanno sul serio, ma è chiaro che ad oggi la priorità del ragazzo è restare in Italia.