Fiore stronca Inzaghi: “Col Benfica ha rischiato”. Poi ‘avvisa’ Vlahovic

Fiore così sulle scelte di Simone Inzaghi: “Col Benfica ha rischiato”. Poi ‘avvisa’ Vlahovic commentando Juventus-Inter

Stefano Fiore, ex calciatore di Lazio e Parma, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di ‘TV Play’. Dalle coppe europee a Juventus-Inter.

Fiore ha commentato così l’esultanza di Dusan Vlahovic nel Derby d’Italia: “A differenza di Vlahovic, Immobile in conferenza stampa lui ha detto che solo un tipo di critiche gli hanno dato fastidio e questo ci sta. Ma dopo il gol segnato non ha fatto nessun gesto. Questo dimostra la maturità di Immobile, mentre l’esultanza di Vlahovic lascia un po’ di amaro in bocca. Se non continui a segnare, sai che questi gesti possono ritorcersi contro”.

L’ex calciatore ha commentato così il match dello Stadium: “Juve-Inter? Partita brutta. L’Inter è superiore, ma poteva fare qualcosa in più dopo aver trovato il pari. A Napoli mi aspetto sicuramente un Inter più pericolosa. I bianconeri sono stati bravi a chiudere tutti gli spazi”.

Fiore sentenzia: “Inzaghi ha rischiato un po’ troppo col Benfica”

“Troppo cambi di Simone Inzaghi nel match con il Benfica? Quando lo fai così massiccio, i giocatori che giocano poco fanno più fatica ad esprimersi”, ha commentato Fiore.

“Al di là dell’approccio mentale sbagliato, Inzaghi ha rischiato un po’ troppo. – conclude l’ex Lazio – L’Inter ha fatto il salto mentale con la finale dell’anno scorso. Se dovesse arrivare seconda, le big la temeranno, ma è sempre meglio terminare il girone al primo posto”.