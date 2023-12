Pioli ci crede e provoca: “Ho detto ai giocatori di non presentarsi. Maldini? Ecco la mia idea”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Frosinone, match valevole per la quattordicesima giornata di Serie A

E’ vigilia di campionato per il Milan, che domani a San Siro affronterà il Frosinone per la quattordicesima giornata di Serie A.

Un match quasi da dentro o fuori per Stefano Pioli, che rischia tantissimo dopo il ko contro il Borussia Dortmund. La sfida contro gli uomini di Di Francesco verrà affrontata con la solita emergenza infortuni.

Segui la conferenza stampa di Pioli con Calciomercato.it

Sfida al Frosinone – E’ una squadra che gioca bene, Di Francesco sta facendo molto bene. Vogliamo dare continuità alla vittoria contro la Fiorentina perché i punti sono ancora tanti

Cardinale – “Incontro costruttivo, utile per il mio lavoro e per quello della squadra”.

Simic – “Non ti dico se gioca domani, ma è un difensore che sto vedendo bene, fisico ed applicato. Ci possono essere anche altre soluzioni per essere equilibrati sia in difesa che in attacco”.

Intervista Maldini – “Nessun commento su quello che ha detto Maldini. A lui e Massara sarò sempre riconoscente. Ma ora tutte le miei energie sono alla partita di domani. Grazie a Maldini e Massara, ma io non sono solo, sono sempre supportato dal club”.

Infortuni – “L’emergenza in avanti finirà. Kjaer recupererà per la prossima partita. Per Kalulu e Thiaw i tempi, invece, sono lunghi. L’infortunio di Malick contro il Borussia ha inciso tanto durante la partita, i miei giocatori sanno cosa significa essere squadra e non piangersi addosso. Leao? Credo che possa esserci contro l’Atalanta. Faremo di tutto per recuperarlo per Bergamo”

Il punto della situazione dopo il ko contro il Borussia Dortmund- “E’ presto per fare i bilanci. Alla squadra ho detto che mancano 25 partite, se qualcuno non crede di poter raggiungere Inter e Juve non si sarebbe dovuto presentare agli allenamenti. E’ chiaro che si sono presentati tutti, ma ho visto un gruppo che può far bene”.