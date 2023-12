Dall’Inter alla Juve: l’affare è già deciso

Il club bianconero sulle tracce del centrocampista italiano: nuovo scontro di mercato in vista con i nerazzurri

Juventus e Inter sono pronti a scontrarsi ancora una volta sul mercato. Le due formazioni in piena lotta per il titolo al vertice della classifica, non si risparmiano colpi a vicenda anche fuori dal rettangolo verde. Una rivalità che sembra essersi riaccesa soprattutto nel corso dell’ultime stagione, sulle orme dei vecchi tempi.

Un obiettivo condiviso sulle agende dei due club riguarda un talento del Monza, questa sera in campo contro la Juventus nel primo anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Stiamo parlando del centrocampista rivelazione di Raffaele Palladino, vale a dire Andrea Colpani. Il ‘Flaco’, schierato prevalentemente da trequartista nello scacchiere dei brianzoli, in questa annata ha già fatto registrare numeri da grande calciatore andando a rete in sei occasioni su 13 presenze collezionate in Serie A.

Calciatore estremamente duttile e già entrato nel giro della Nazionale Italiana di Luciano Spalletti. Trequartista al Monza, può anche essere utilizzato qualche metro più indietro come interno di centrocampo molto tecnico ed offensivo. Sulle sue tracce, come già raccontato più volte negli ultimi tempi, in Italia ci sono soprattutto due club: Inter e Juventus. Squadre che, per conformazione tattica, potrebbero esaltare le sue qualità e contribuire alla crescita tecnica del ragazzo.

Calciomercato Juve, scelto Colpani come colpo dal Monza

In vista del match dell’U-Power Stadium di questa sera, abbiamo chiesto ai lettori di Calciomercato.it di scegliere un calciatore del Monza che potrebbe tornare utile sul mercato alla Juventus di Massimiliano Allegri.

A trionfare con una percentuale piuttosto larga rispetto ai compagni è stato proprio il Flaco Colpani, scelto dal 56% degli utenti del canale Telegram. Tra i talenti che si sono messi in mostra in questa stagione con la formazione brianzola, al secondo e terzo posto per il club bianconero sono stati votati rispettivamente Matteo Pessina al 16% e Lorenzo Colombo (di proprietà del Milan) al 12%. Pari merito all’ultimo posto del sondaggio tra l’ex interista Michele Di Gregorio e Samuele Vignato, entrambi con l’8%.