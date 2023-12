Dal Milan alla Premier: pagano la clausola

Si accende il mercato invernale per il Milan. I rossoneri, infatti, dovranno lottare con il Manchester United per uno degli obbiettivi in difesa

Anche il Manchester United ha messo nel mirino uno dei profili valutati dal Milan per la sessione di mercato invernale. L’obbiettivo di entrambi i Diavoli è quello di rafforzare il reparto difensivo a gennaio.

La stagione del Milan sta proseguendo tra alti e bassi. In campionato i rossoneri sono al terzo posto, ancora in piena corsa Scudetto. Al contrario, però, il cammino in Champions League si sta complicando di partita in partita e la qualificazione agli ottavi sembra ormai utopia. A complicare la stagione della squadra allenata da Stefano Pioli sono stati i tantissimi infortunio muscolari che hanno colpito i giocatori, soprattutto in difesa.

Attualmente il Milan dispone del solo Tomori tra i centrali, quindi per le prossime gare potrebbe giocare il classe 2005 Jan-Carlo Simic. Questa situazione d’emergenza potrebbe costringere la dirigenza rossonera ad intervenire sul mercato a gennaio, così da colmare le lacune difensive. Il primo nome della lista sembrerebbe essere Radu Dragusin, ex Juventus attualmente di proprietà del Genoa.

Il calciatore rumeno in Liguria ha trovato la propria dimensione, imponendosi come uno dei leader del Grifone. Le ottime prestazioni non sono passate inosservate neanche all’estero. Secondo quanto riporta ProSport, infatti, il centrale classe 2002 sarebbe finito nei radar del Manchester United. I Red Devils vorrebbero acquistare Dragusin per sostituire uno tra Varane e Maguire, destinati a partire nel mercato invernale.

Concorrenza spietata per Dragusin: una clausola potrebbe condannare il Milan

La concorrenza al Milan per il cartellino del ventunenne Radu Dragusin si fa sempre più spietata. Il Manchester United fa sul serio per il rumeno e la trattativa sembra essere già in una fase piuttosto avanza.

Il Manchester United, secondo quanto riportato da ProSport, non sarebbe l’unica rivale del Milan per Radu Dragusin. Anche Barcellona e Arsenal, infatti, si sono dette interessate all’acquisto del centrale ex Juventus in vista del mercato invernale. I Red Devils, però, sembrerebbero essere in uno stadio avanzato della trattativa, fiduciosi di poter superare tutta la concorrenza. La squadra inglese potrebbe pagare a gennaio la clausola rescissoria del difensore rumeno, fissata per 30 milioni di euro. I rossoneri, al contrario, difficilmente riuscirebbero a pareggiare l’offerta.