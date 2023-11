Milan e Roma alla caccia del bomber: una clausola alimenta il sogno

Inizia già ad infuocarsi il prossimo mercato invernale. Milan e Roma sono pronte a darsi battaglia per un nuovo bomber

Sia il Milan che la Roma sono alla caccia di un nuovo attaccante per la prossima sessione di mercato. A gennaio potrebbe aprirsi un duello italiano per uno dei profili più ambiti del calcio europeo, grazie alla presenza di una clausola rescissoria.

Il Milan, durante il corso della stagione, ha dimostrato a più riprese di avere alcune problematica nel reparto offensivo. Infatti l’unica alternativa al classe 1986 Oliver Giroud è Luka Jovic, che però non si è mai dimostrato capace di incidere in Serie A. L’obbiettivo della dirigenza rossonera, quindi, sarebbe quello di agire sul mercato a gennaio per regalare a Stefano Pioli una nuova punta di livello da alternare con il francese.

D’altro canto, la Roma dispone di un reparto offensivo piuttosto ampio. I tanti infortuni che attanagliano da anni Paulo Dybala e l’incostanza di Belotti e Azmoun, però, potrebbero spingere i giallorossi ad operare sul mercato alla ricerca di un’attaccante. Secondo quando riportato da Footmercato, per entrambi i club il primo obbiettivo della lista sarebbe Sehrou Guirassy dello Stoccarda.

L’attaccante della Guinea ha già segnato 15 gol in 10 partite questa stagione, piazzandosi al terzo posto dei migliori marcatori d’Europa, dietro solo a giganti con Kylian Mbappé e Erling Haaland. Anche l’allenatore dello Stoccarda Sebastien Hoeness ha parlato di un possibile addio del loro bomber: “Spero che rimanga con noi per molto tempo. Ma non è mai possibile escludere le cose”.

Non solo la Serie A: dall’estero puntano la clausola di Guirassy

Le prestazioni di Sehrou Guirassy hanno attirato le attenzioni di tanti club europei con uno scarso parco attaccanti. La clausola rescissoria prospetta un’imminente addio, ma Milan e Roma non solo le uniche pretendenti al giocatore dello Stoccarda.

Il mercato invernale potrebbe essere infiammato dalla lotta per il cartellino di Sehrou Guirassy. Il giocatore dello Stoccarda ha una clausola rescissoria da 17 milioni, attivabile a partire da gennaio. Oltre a Milan e Roma, sempre secondo Footmercato, si sono fortemente interessate all’attaccante anche il Newcastle e il Manchester United, alla ricerca di una punta da alternare all’ex Atalanta Rasmus Hojlund.