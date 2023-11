Juventus e Milan alla caccia del bomber del futuro: occhi sul baby prodigio svedese

Possibile derby di mercato tra Juventus e Milan per l’attaccante del futuro; il giocatore ha qualità tecniche decisamente importanti

Juventus e Milan, in questa stagione, vogliono lottare fino alla fine per lo scudetto; i bianconeri, grazie al pareggio nel derby d’Italia, hanno dimostrato di poter dare fastidio all’Inter mentre i rossoneri stanno attraversando un momento complicato ma hanno le qualità per vivere una stagione da protagonisti.

Non solo sul campo; bianconeri e rossoneri infatti potrebbero darsi battaglia anche sul mercato. Entrambe le squadre sono interessate ad un profilo molto giovane; stiamo parlando di Roony Bardghji, attaccante che nelle prossime sessioni estive di mercato potrebbe sbarcare nel massimo campionato italiano. Sul giocatore però sembra esserci anche il Manchester United.

Roony Bardghji del Copenaghen, chi è l’attaccante? Età, caratteristiche, prezzo cartellino

Roony Bardghji è un attaccante classe 2005 in forza al Copenaghen; iniziamo dal discorso tattico e, da questo punto di vista, può essere impiegato come esterno offensivo ma anche nel ruolo di trequartista o di punta centrale. Una duttilità tattica che gli permette di offrire diverse soluzioni all’interno dei novanta minuti. Giocatore sinistro di piede ma con la possibilità di usare anche il destro e questa caratteristica è molto importante perché lo rende imprevedibile per la difesa avversaria che non sa come affrontarlo.

Tra le sue caratteristiche principali non possiamo non menzionare il suo controllo palla; eccelle nel controllo palla; Bardghji si distingue anche per la voglia che ha di lavorare con l’obiettivo di migliorarsi giorno dopo giorno. Bisogna poi sottolineare la sua capacità di comprendere il gioco e il fatto di essere un centravanti associativo dal momento che sa intendersi perfettamente con i propri compagni. Dotato di buona coordinazione e di buon tiro è molto abile nell’uno contro uno riuscendo a mettere in seria difficoltà la difesa avversaria.

Dal punto di vista realizzativo ha siglato una rete molto importante in Champions League contro il Manchester United regalando i tre punti alla sua squadra che, grazie a quel successo, è rimasta pienamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Un gol in cui si sono viste le qualità tecniche del ragazzo; Bardghji ha saputo coordinarsi perfettamente su un pallone che è rimbalzato all’interno dell’area di rigore e con la sua conclusione non ha lasciato scampo all’estremo difensore avversario.

Passiamo ora al discorso economico. Roony Bardghji ha il contratto in scadenza nel 2025 e, stando a quanto riporta Transfermarkt, il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai quattro milioni di euro. Una cifra non impossibile da coprire per tre club pronti ad aggiudicarsi le prestazioni di un giocatore destinato ad essere tra i principali protagonisti dei prossimi anni.