Il Psg paga subito la clausola: Juve ‘scippata’

Pronta l’offerta dal Paris Saint Germain per assicurarsi il calciatore nelle prossime settimane

Manca un solo mese alla riapertura del calciomercato e si comincia dunque ad entrare nel vivo di alcune delle principali trattative previste per il mese di gennaio. In Italia, ad esempio, la Juventus potrebbe essere una delle squadre più attive in entrata, considerando la necessità di dover rimpiazzare Pogba e Fagioli fino al prossimo giugno.

Anche in difesa, specialmente nell’ultimo mese, Massimiliano Allegri ha dovuto chiedere ai suoi uno sforzo notevole per via delle assenze di Danilo e Alex Sandro. Se il terzino sinistro è già rientrato per uno scorcio di partita contro l’Inter, anche l’ex di Manchester City e Real Madrid è vicino ad una totale guarigione. Ad ogni modo, il club bianconero nelle ultime settimane si è mosso anche in difesa per un obiettivo che accumuna diversi top club in Europe.

Stiamo parlando di Leny Yoro, difensore centrale classe 2005 di proprietà del Lille. Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, sulle tracce del francese ci sarebbe anche la Juventus, oltre ad una concorrenza serrata che vede altre società del calibro di Real Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Monaco e Atletico Madrid. Ma non è tutto, perché in particolare il Paris Saint Germain sarebbe scattato in prima fila per averlo già a gennaio.

Calciomercato Juve, il Psg pronto a pagare la clausola di Leny Yoro

Per anticipare la Juventus e tutte le altre società che sono state accostate al ragazzo, il club parigino avrebbe pensato di esercitare subito la clausola rescissoria presente sul contratto con il Lille pari a 10 milioni di euro.

Un investimento che il Paris Saint Germain vorrebbe sborsare già a gennaio, giocando d’anticipo sulla concorrenza. Del resto, per la dirigenza francese si tratta di una cifra ampiamente alla propria portata. Nonostante in difesa siano già arrivati la scorsa estate calciatori di livello internazionale del calibro di Milan Skriniar, la formazione di Luis Enrique vuole aggiudicarsi ad ogni costo anche Leny Yoro, considerato come uno dei migliori prospetti del calcio francese per il reparto difensivo.