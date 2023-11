Icardi-Real Madrid, ecco tutta la verità | CM.IT

L’ex bomber e capitano dell’Inter è rinato al Galatasaray, dove è approdato nel settembre del 2022. L’estate scorsa i turchi lo hanno acquistato a titolo definitivo

La rinascita di Icardi è certificata dal fatto che il Real Madrid di Ancelotti, primo nella Liga insieme al Girona e qualificatasi agli ottavi Champions da capolista, pensi anche a lui per rinforzare un attacco ancora privo di un vero sostituto di Karim Benzema.

Le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano il forte apprezzamento delle ‘Merengues’ nei confronti dell’ex capitano dell’Inter. Al momento, però, ci sono stati solo dei contatti, con il club presieduto da Florentino Perez che ha sondato il terreno per manifestare il proprio gradimento e verificare le condizioni di una eventuale operazione.

Come appurato ulteriormente da CM.IT, allo stato attuale non vi è alcuna trattativa avanzata né siamo in una fase calda delle discussioni tra le parti.

Il Madrid vuole aggiungere una punta al suo reparto avanzato, orfano di Vinicius almeno fino a febbraio, e Icardi è uno dei nomi sulla lista. Va però detto che il Galatasaray non mollerebbe tanto facilmente quello che è il suo calciatore più importante e determinante, e che lo stesso centravanti di Rosario sta molto bene a Istanbul.

In Turchia, il classe ’93 ha ritrovato entusiasmo e quel killer instinct smarriti nell’ultimo periodo della sua avventura al Paris Saint-Germain.

Al Galatasaray è tornato il ‘vero’ Icardi: 23 gol l’anno scorso, già 16 quest’anno

Icardi è alla sua seconda stagione in maglia giallorossa. In 22 partite disputate finora, il trentenne ha segnato la bellezza di 16 reti, di cui 5 (in Champions contando i preliminari. Il numero 9 ha una media di un gol ogni 113′.

Accostato anche di recente a Juventus e Milan, il rosarino è tornato al Galatasaray nel luglio scorso per circa 10 milioni di euro. Il ‘Cimbom’ l’ha acquistato a titolo definitivo dopo l’eccellente prima stagione in prestito chiusa con 23 marcature e 8 assist. Icardi è stato uno dei trascinatori in assoluto nella cavalcata che ha portato la squadra di Okan Buruk, 42 presenze con l’Inter tra il 2001 e il 2004, alla conquista della Super Lig turca.