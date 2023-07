Fumata bianca per il ritorno di Icardi: affare da 10 milioni | CM.IT

Deciso il futuro di Mauro Icardi, nuovamente accostato alla Serie A e alle big italiane nelle ultime settimane. Affare in chiusura per 10 milioni di euro per l’ex capitano dell’Inter

Niente ritorno in Serie A per Mauro Icardi. Deciso il futuro del centravanti argentino, che negli ultimi tempi aveva attirato nuovamente l’interesse di Milan, Roma e Juventus nel campionato italiano.

L’ex capitano dell’Inter – come raccolto da Calciomercato.it – tornerà infatti al Galatasaray dopo l’ultima stagione trascorsa in prestito nella formazione di Istanbul. Icardi si trasferirà a titolo definitivo con la maglia giallorossa per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Il bomber classe ’93 è legato ancora per un altro anno al Paris Saint-Germain, ma come successo la scorsa estate il giocatore non rientrava nei piani dei campioni di Francia e del nuovo allenatore Luis Enrique per il reparto offensivo. Icardi resterà quindi al Galatasaray, dopo l’ottimo campionato scorso dove aveva realizzato ben 23 reti in 26 partite.

Calciomercato Milan, niente ritorno in Serie A per Icardi: il Galatasaray chiude per 10 milioni

Apporto determinante dell’argentino per la conquista del titolo turco da parte della squadra allenata da Buruk, con l’attaccante che ha trovato il suo ambiente ideale per rendere al meglio dopo la partenza dall’Italia e la parentesi poco fortunata a Parigi.

Icardi nelle ultime settimane era stato nuovamente accostato a Roma, Juventus ma soprattutto al Milan per l’attacco di Pioli (Milano metà sempre gradita per il giocatore e per la moglie-agente Wanda Nara), senza dimenticare la suggestione Monza dell’estimatore Galliani. L’ingaggio del 30enne bomber rappresenta però un ostacolo per le compagini italiane, considerando che l’ex Inter percepiva uno stipendio da quasi 8 milioni di euro netti nell’ultimo anno in Turchia. Affare da 10 milioni, Icardi rimane a Istanbul: per il momento è rimandato un ritorno a Milano e in Serie A.