Colpani osservato speciale di De Zerbi: Juve e Inter tremano, si apre la pista inglese

Colpani, uno dei giocatori più importanti del Monza, è al centro di diverse voci del mercato con il Brighton fortemente interessato

Il primo tempo in casa del Cagliari sono stati, probabilmente, i quarantacinque minuti peggiori del Monza da inizio stagione; i ragazzi di Palladino, nella ripresa, hanno cambiato passo trovando prima il pareggio e sfiorando poi la vittoria. Una squadra con qualità, una precisa identità di gioco e la voglia di fare la partita indipendentemente dall’avversario; caratteristica che potrebbe regalare soddisfazioni importanti in una stagione dove, al momento, i punti in classifica sono diciotto.

Tra i protagonisti del Monza non possiamo non menzionare Colpani; il classe 1999 sta disputando una stagione di altissimo livello con la grande soddisfazione della convocazione in nazionale. Nelle prime partite di campionato ha realizzato sei gol ed un assist dimostrando tutte le sue qualità in una squadra che sta dimostrando di poter lottare le posizioni più nobili della classifica.

Nel sistema di gioco di Palladino, Colpani è uno dei due trequartisti alle spalle della prima punta; la sua capacità di agire tra le linee e i suoi inserimenti mettono in grande difficoltà la difesa avversaria. Le prestazioni del ragazzo non sono passate inosservate con la Premier League ad aver messo gli occhi su un giocatore destinato ad essere grande protagonista nella prossima sessione estiva di mercato.

Colpani, pericolo inglese: il Brighton interessato al giocatore

La stagione della definitiva consacrazione; Colpani vuole trascinare il Monza il più in alto possibile prima di fare il definitivo salto di qualità. In Italia interessa ad Inter e Juventus con le due squadre che potrebbero dar vita ad un vero e proprio derby di mercato; nerazzurri e bianconeri giocano con il 3-5-2 e, in questo sistema di gioco, il trequartista classe 1999 si adatterebbe perfettamente sia come mezzala offensiva sia come seconda punta alle spalle del centravanti.

Nella prossima sessione estiva di mercato però sono diverse le squadre che possono bussare alla porta del Monza; il giocatore infatti piace al Brighton di De Zerbi. L’allenatore, lo stiamo vedendo, ama proporre un calcio offensivo e uno giocatore come Colpani sarebbe perfetto.

Il club di Premier League scende in campo con il 4-2-3-1 e il fantasista andrebbe ad agire alle spalle del centravanti; De Zerbi si sta dimostrando uno dei migliori allenatori in circolazione e, sotto la sua guida, Colpani avrebbe la possibilità di crescere sotto tutti i punti di vista. Nella prossima sessione estiva di mercato, il fantasista del Monza sarà al centro di una vera e propria asta con Inter e Milan più il pericolo Brighton.