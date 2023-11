Juve, occhi su Monza: Palladino dopo Allegri e derby con l’Inter per Colpani

E’ già anti-vigilia per la Juventus. Domani parleranno sia Massimiliano Allegri, sia Raffaele Palladino. Venerdì a Monza i bianconeri affronteranno i padroni di casa. Tanti gli intrecci di mercato tra le due società

Osservati speciali per la sfida dell’U-Power Stadium due pezzi da novanta della rosa brianzola. La dirigenza della ‘Signora’ guarderà con attenzione la prestazione di Andrea Colpani, oltre a Raffaele Palladino: uno dei tecnici giovani più interessanti della Serie A.

Le due formazioni arrivano entrambe da un pareggio per 1-1. La Juventus ha chiuso col segno ‘x’ il ‘Derby d’Italia’ contro l’Inter; il Monza è tornato con un solo punto da una scialba prestazione a Cagliari. Allegri lo ha già detto – e sicuramente lo ribadirà – di fare attenzione al Monza. Nel corso della scorsa stagione, due vittorie in campionato per gli uomini di Palladino e una in Coppa Italia per la Juve, arrivata sul finale con una invenzione di Chiesa.

In tribuna all’ex Stadio Brianteo, la dirigenza bianconera avrà un occhio di riguardo per Andrea Colpani. Il classe ’99 questa stagione sta stupendo la Serie A intera, rappresentando un vero fattore per i rosso-scudati. In 13 gare di campionato, ha messo a referto 6 gol e un assist. Una vera e propria esplosione di talento. Sul ragazzo di Brescia fari puntati dalle big italiane: la Juventus ci pensa e lancia la sfida all’Inter. C’è anche la Lazio sul giocatore, che pare pronto per il salto di carriera. Il dottor Galliani, che ha ottimi rapporti con i bianconeri e i nerazzurri, non fa sconti: per il ‘Flaco’ servono 20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus: occhi su Palladino per il dopo Allegri. Quanti intrecci col Monza, da Rovella e Ranocchia a Vignato

La dirigenza bianconera non sarà attenta solo alle movenze di Colpani in campo, ma getterà un occhio anche sulla panchina. Lì siede Palladino, ex-Juve tra l’altro, che può fare gola ad una big, ‘Signora’ inclusa.

La sfida tra Monza e Juventus lascia pensare a intrecci e affari tra le due società. Oltre al derby per Colpani, con la Lazio come terza incomoda, ad attirare le attenzioni anche la ‘gestione Palladino‘. Tecnico moderno e dalle idee chiarissime, l’anno scorso ha colpito tutti con il suo Monza. Patto con Galliani, ancora un anno in Brianza e poi i saluti.

Palladino, che ha militato nella Juventus, ha su di sé gli occhi di numerose dirigenze che osservano il suo Monza, come specchio delle idee che vuole proporre. Insieme a Thiago Motta e Italiano, fa parte della nuova generazione di allenatori pronti a determinare in Serie A nei prossimi anni. A Torino lo sanno e mettono il tecnico partenopeo nella lista dei nomi per il potenziale dopo-Allegri.

I rapporti col la società lombarda sono buoni, lo dimostrano i prestiti di Rovella e Ranocchia, che hanno vissuto stagioni differenti però in maglia rossa. A riprova della collaborazione tra i due club, lo stesso Palladino aveva chiesto in prestito Miretti, rimasto in bianconero per l’emergenza del centrocampo di Allegri. Un nome da tenere anche d’occhio sull’asse Torino-Monza è quello di Vignato, talentuoso classe 2004. Dalla Juve al Monza, da sottolineare il passaggio di Mota, che si era messo in mostra con l’allora U23.

Sulla falsariga dell’opportunità Miretti, due anni fa il Monza chiese Fagioli alla Juve, con la dirigenza che disse ‘no’, nonostante il riscatto proposto di 10 milioni. A riprova dei rapporti ottimi anche con l’Inter, il passaggio di Carlos Augusto in nerazzurro della scorsa estate: il brasiliano andò da Inzaghi, anche per via delle questioni legate all’esclusione europea della banda di Allegri. Ecco perchè la Juve di Giuntoli deve fare attenzione, se vuole assicurarsi le prestazioni del ‘Flaco’ Colpani: amici sì, ma gli affari sono affari.