Capello (e i tifosi) invocano Frattesi: “È al livello di Barella”

L’Inter rimonta tre reti al Benfica nel secondo tempo: Frattesi trascina i nerazzurri nel match di Champions League

L’Inter si sveglia nella ripresa dopo un primo tempo horror e quasi la vince a Lisbona sul campo del Benfica.

Primi 45 minuti da dimenticare per i nerazzurri e dove l’ampio turnover di Simone Inzaghi non paga. Dopo l’intervallo l’Inter rientra in campo con un’altra testa: rimonta tre reti ai portoghesi trascinati dall’ex Joao Mario e nel recupero sfiora l’impresa con il legno colpito dal neoentrato Barella. La squadra di Inzaghi ha cambiato marcia nel secondo tempo, trascinata in mediana da Davide Frattesi. L’ex Sassuolo ha messo lo zampino sul rocambolesco 3-3 finale, realizzando il raddoppio dei nerazzurri con una spettacolare girata da attaccante di razza. Il nazionale azzurro ha risposto così alle critiche degli ultimi tempi, tornando al gol con l’Inter e trovando la prima rete in carriera in Champions League.

A tessere le lodi di Frattesi è Fabio Capello: “Per me è al livello di Barella e Mkhitaryan. È un generoso. E poi fa gol, cosa che gli altri due fanno un po’ meno“, sottolinea il tecnico di Pieris a ‘Sky Sport’.

Intanto i tifosi interisti sui social invocano Frattesi in campo, con il centrocampista classe ’99 che in campionato (a differenza della Champions) ha collezionato finora soltanto una presenza da titolare.

Davide Frattesi una spanna sopra, potrebbe giocare titolare in ogni squadra di serie A.#BenficaInter — Riccardo Barzaghi (@rickybarza_) November 30, 2023

Frattesi migliore in campo ieri ma ricordiamo che non è pronto. https://t.co/dsr8JhhtEL — TommasoArmando (@tommasoarmando2) November 30, 2023

Due parole su DAVIDE #FRATTESI.

Primo tempo uno dei pochi a metterci impegno e grinta, ma nel secondo tempo è stato spaventoso per CORSA E QUALITÀ.

Continuo a dire che abbiamo un gioiello in rosa da far cresce e sgrezzare che ci darà GRANDI soddisfazioni

BRAVO DAVIDE🖤💙 pic.twitter.com/J0D1vKOmH0 — 𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗢𝗦𝗦🏆 (@theboss_1908) November 29, 2023

Davide #Frattesi ieri sera ha segnato un gol magnifico, è un giocatore che ha carattere e talento da vendere, centrocampista utile in interdizione, con un ottimo senso della posizione e gran fiuto del gol. pic.twitter.com/hScGG0Ntqy — Intercooler (@trecchinese) November 30, 2023