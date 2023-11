Torna all’Inter a giugno, tutto fatto: Inzaghi lo vuole in squadra

L’Inter è pronta, nella prossima sessione estiva di mercato, a riportare alla corte di Inzaghi un giocatore di immenso talento

E’ una stagione importante per i nerazzurri che vogliono levarsi diverse soddisfazioni sia in campionato sia nelle coppe dove il sogno è quello di tornare in finale di Champions League. Mentre squadra e allenatore stanno ragionando sul presente, la società sembra stia già organizzando il futuro con l’obiettivo di regalare ad Inzaghi una rosa in grado di aprire un ciclo vincente.

Nella prossima sessione estiva sembra già deciso un possibile colpo; si tratta di un giocatore che tanto bene sta facendo in questa prima parte di stagione. Parliamo di Oristanio, fantasista classe 2002 in forza al Cagliari ma con il cartellino di proprietà dell’Inter.

In questa prima parte di stagione, Oristanio sta mostrando tutte le sue qualità; in dodici giornate ha realizzato un gol (che ha dato via alla straordinaria rimonta contro il Frosinone) e un assist. Giocatore abile dal punto di vista tecnico, bravo nel creare la superiorità numerica e con la capacità di cambiare il corso del match da un momento all’altro. Le sue prestazioni non sono passate inosservate con i nerazzurri che stanno monitorando il giocatore molto da vicino.

Calciomercato Inter, Oristanio torna a giugno? Il Cagliari pronto a riscattarlo

L’Inter, dunque, sta osservando i progressi di Oristanio; dal punto di vista contrattuale, la situazione del fantasista è piuttosto semplice. Il giocatore è in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri. Il Cagliari non sembra avere dubbi ed è pronto ad esercitare il riscatto del classe 2002; l’unico problema potrebbe essere rappresentato dall’Inter e dalla volontà del club di portare il giocatore alla corte di Inzaghi.

Da un punto di vista tattico, Oristanio può essere impiegato in tre ruoli: trequartista, esterno offensivo di sinistra ma anche centravanti con caratteristiche diverse dalla classica prima punta. All’interno del sistema di gioco di Inzaghi, il 3-5-2, il giovane fantasista potrebbe giocare nei due davanti o come mezzala offensiva andando a rappresentare una soluzione in più all’interno della rosa nerazzurra.

Il presente di Oristanio dice Cagliari e una stagione fondamentale per il ragazzo; sotto la guida di Ranieri può crescere molto sia dal punto di vista tattico sia a livello tecnico. L’obiettivo stagionale è contribuire alla salvezza dei rossoblù. Per quanto riguarda il futuro, invece, il fantasista sembra essere diviso tra la permanenza in Sardegna e la possibilità di tornare a San Siro per dimostrare le sue qualità in una squadra come l’Inter che ogni stagione lotta per obiettivi diversi da quelli del Cagliari.